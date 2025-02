Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, spricht bei einer Pressekonferenz bei der 61. Münchner Sicherheitskonferenz (MSC). Drei Tage lang diskutieren Staatschefs, Sicherheitspolitiker, Wissenschaftler sowie Militärs und Vertreter der Rüstungsindustrie über aktuelle Sicherheitsfragen. Foto: Michael Fischer/dpa Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, spricht bei einer Pressekonferenz bei der 61. Münchner Sicherheitskonferenz (MSC). Drei Tage lang diskutieren Staatschefs, Sicherheitspolitiker, Wissenschaftler sowie Militärs und Vertreter der Rüstungsindustrie über aktuelle Sicherheitsfragen. Foto: Michael Fischer/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.