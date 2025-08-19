Ukraine soll gestärkt werden

Die Ukraine wäre gerne in der Nato, für US-Präsident Trump ist es kein Thema. FOTO: DPA

BERLIN. Das Töten soll möglichst schnell enden. Da sind sich die Ukraine, die USA und Europa einig. Nur unter welchen Bedingungen, das ist nicht geklärt. Worüber in den kommenden Wochen diskutiert wird.

- Welche Ziele verfolgen Trump und die Europäer?

Kurzfristig geht es der Ukraine darum, einen Waffenstillstand zu erreichen. Dann könne man über eine langfristige Friedensordnung verhandeln. Diese Haltung unterstützen auch die Europäer, daran habe »sich nichts geändert«, sagte ein deutscher Regierungssprecher am Montag. Kreml-Chef Wladimir Putin lehnt das jedoch ab. Er hofft auf weitere Gebietsgewinne auf dem Schlachtfeld und will während der Verhandlungen weiterkämpfen lassen. Beim Treffen in Alaska konnte er auch Donald Trump davon überzeugen.

- Welche Gebietsabtretungen liegen auf dem Tisch?

Putin fordert von der Ukraine unter anderem die Donbass-Regionen Donezk und Luhansk. Das umfasst auch Gebiete, die weiterhin von der Ukraine kontrolliert werden – in Donezk hält sie immerhin fast ein Drittel. In den Regionen Cherson und Saporischschja würde die Frontlinie nach dem Willen der Russen eingefroren. Für die Ukraine sind diese Forderungen nicht akzeptabel.

Das hat auch strategische Gründe. Im Donbass haben ukrainische Truppen einen Verteidigungsgürtel aufgebaut, den sie der russischen Armee überlassen müssten. Ein gewaltiger Vorteil, falls Putin nach einer Phase des Waffenstillstands wieder angreifen sollte. Die Region ist außerdem ein wichtiger wirtschaftlicher Standort, mit Bergwerken, Bodenschätzen und Schwerindustrie.

- Welche Druckmittel haben die Europäer und Trump gegen Putin?

Die USA haben immer wieder mit Sanktionen gedroht. Trump sprach kurzzeitig von Strafzöllen in Höhe von 100 Prozent, ruderte zuletzt aber zurück. In Deutschland und Europa wird indes wieder diskutiert, eingefrorenes russisches Vermögen der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Ein Regierungssprecher reagierte am Montag aber ausweichend auf solche Gedankenspiele.

Der ehemalige Außenminister und Vorsitzender der Atlantik-Brücke, Sigmar Gabriel, fordert die europäischen Staaten auf, die Ukraine nun umso stärker zu unterstützen: »Solange Putin die Ukraine destabilisieren will und Trump vor allem den Krieg beendet sehen möchte, ohne einen klaren Preis zu nennen, ist unsere Verantwortung klar: Die Ukraine braucht mehr Unterstützung – nicht weniger«, sagte Gabriel unserer Redaktion. »Nur so bleibt sie Subjekt der Verhandlungen – und nicht Objekt.«

- Zu welchen Sicherheitsgarantien ist der Westen bereit?

Die USA haben Sicherheitsgarantien für die Ukraine in Aussicht gestellt, die wie die Nato-Garantien ausfallen könnten. So jedenfalls sind die bisherigen Äußerungen aus dem Weißen Haus zu verstehen. Diese Garantien würden einen Schutz umfassen, der ähnlich ausfällt wie der Artikel 5 des Nordatlantikvertrages (Bündnisfall).

Es stehen dem aber zwei Dinge entgegen: US-Präsident Trump hat bekräftigt, dass ein Nato-Beitritt der Ukraine nicht zur Diskussion steht. Vor allem aber: Der Artikel 5 würde nicht nur die USA, sondern auch die europäischen Nato-Staaten betreffen. Es ist derzeit kaum vorstellbar, dass Deutschland für diesen Fall zu den Waffen greift, um die Ukraine gegen die Russen zu verteidigen.

Auch eine Stationierung in Friedenszeiten, um einen möglichen Waffenstillstand abzusichern, scheint in weiter Ferne. »Was Bodentruppen angeht, so stellt sich die Frage konkret aktuell nicht«, sagte der außenpolitischen Sprecher der SPD-Fraktion, Adis Ahmetovic, unserer Redaktion. »Wir sollten nicht den dritten Schritt vor dem ersten tun.«

Er lobt die Diplomatie-Offensive der letzten Tage. Warnt aber: »Die Ukrainer müssen sicher sein können, dass ein möglicher Frieden nicht nur eine Pause für Putin ist, um dann den Krieg weiter fortzuführen.«

- Wie geht es nun weiter?

Der CDU-Außenpolitiker Armin Laschet sprach im Zweiten Deutschen Fernsehen von einer »Woche der Entscheidungen« für die Ukraine und Europa. Ganz so schnell wird es dann doch nicht gehen, aber die Grundlagen für eine Konfliktlösung könnten in den nächsten Tagen zumindest gelegt werden. Es geht dabei zuallererst um die Verständigung über die territoriale Integrität der Ukraine. Sollte Trump nach dem Treffen der Meinung sein, dass es ohne Abtretungen nicht geht, könnte er Selenskyj mit dem Entzug der amerikanischen Unterstützung drohen und versuchen, ihn so zum Einlenken zwingen. So oder so: Ein tragfähiges Friedensabkommen wäre ein langer Prozess, der sich über Wochen oder gar Monate ziehen dürfte. (GEA)