Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (links, hier beim Besuch des neuen Nato-Generalsekretärs Mark Rutte in Kiew) hofft auf weitere militärische Unterstützung beim Treffen im rheinland-pfälzischen Rammstein. Foto: Evgeniy Maloletka/dpa Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (links, hier beim Besuch des neuen Nato-Generalsekretärs Mark Rutte in Kiew) hofft auf weitere militärische Unterstützung beim Treffen im rheinland-pfälzischen Rammstein. Foto: Evgeniy Maloletka/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.