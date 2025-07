Aktuell Kommentar

Trump will Patriot-Flugabwehr an Ukraine liefern: Der Letzte zahlt die Zeche

Die Entscheidung von Donald Trump, wieder Waffen an die Ukraine zu liefern, wird von den Nato-Partnern schon lange erhofft. Es scheint jedoch weniger ein echter Gesinnungswandel beim US-Präsidenten zu sein, als vielmehr ein cleverer Schachzug, um den Schwarzen Peter in der globalen Verteidigungspolitik weiterzugeben und nebenbei noch einiges an Geld zu verdienen, kommentiert GEA-Nachrichten-Chef David Drenovak.