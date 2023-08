Die Ampel-Regierung gelobt nach der zweitägigen Kabinettsklausur in Meseberg Einigkeit. Doch das tat sie auch schon bei der letzten Klausur im März - die Ruhe hielt nur kurz. Und auch jetzt ist der nächste Streit schon in Sicht.

Am Ende der Klausurtagung in Schloss Meseberg demonstrieren Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner (links), Bundeskanzler Olaf Scholz (Mitte, SPD) und Wirtschaftsminister sowie Vizekanzler Robert Habeck (Grüne, rechts) Einigkeit. Foto: Michael Kappeler/dpa Am Ende der Klausurtagung in Schloss Meseberg demonstrieren Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner (links), Bundeskanzler Olaf Scholz (Mitte, SPD) und Wirtschaftsminister sowie Vizekanzler Robert Habeck (Grüne, rechts) Einigkeit. Foto: Michael Kappeler/dpa

