Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Kommentar

Sturz der Regierung: Frankreich drohen italienische Verhältnisse

Warum GEA-Redakteur Ulrich Häring fürchtet, dass dem hoch verschuldeten Frankreich eine anhaltende Staatskrise droht.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (rechts) muss sich einen neuen Regierungschef suchen. Premierminister Francois Bayrou muss
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (rechts) muss sich einen neuen Regierungschef suchen. Premierminister Francois Bayrou muss nach einer gescheiterten Vertrauensfrage zurücktreten. Foto: Ludovic Marin/afp pool/ap/Ludovic Marin/AFP POOL/AP/dpa
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (rechts) muss sich einen neuen Regierungschef suchen. Premierminister Francois Bayrou muss nach einer gescheiterten Vertrauensfrage zurücktreten.
Foto: Ludovic Marin/afp pool/ap/Ludovic Marin/AFP POOL/AP/dpa

REUTLINGEN. Frankreichs Premierminister François Bayrou muss seinen Hut nehmen. Damit verliert Frankreich innerhalb eines Jahres schon den zweiten Regierungschef. Bayrou ist letztlich selbst schuld an seinem Scheitern, verknüpfte er doch selbst seinen umstrittenen Sparhaushalt mit der Vertrauensfrage. Nun muss Präsident Emmanuel Macron so schnell wie möglich einen neuen Premier finden. Das dürfte angesichts des schwierigen Kräfteverhältnisses im Parlament, mit drei etwa gleich starken Blöcken ohne eigene Mehrheit, eine Herausforderung werden. Frankreich muss aufpassen, dass nicht bald Verhältnisse herrschen wie in Italien, das lange infolge gescheiterter Regierungen und vorgezogener Neuwahlen als unregierbar galt.

In der Spitzengruppe der Sorgenkinder

Mit einem Schuldenstand von 114 Prozent des Bruttoinlandsprodukts gehört Frankreich europaweit zur Spitzengruppe der Sorgenkinder. Alleine für Zinsen gehen rund zehn Prozent des Haushaltes drauf. Dass Einsparungen dringend nötig sind, ist den Franzosen durchaus bewusst. Aber es herrscht der weit verbreitete Ungeist, dass schmerzhafte Einschnitte doch besser von anderen zu tragen seien. In der Ablehnung des dringend notwendigen Sparhaushaltes sind sich Rechte und Linke ausnahmsweise einig. Beide Seiten mobilisieren ihre Anhänger, um dem Unmut der Bevölkerung in einem breit angelegten Streik ein Ventil zu bieten.

Populisten profitieren

Am Ende dürften davon die Populisten profitieren, die sich gerne den Zuspruch ihrer Anhänger dadurch erkaufen, dass ihnen schmerzhafte Einsparungen erspart werden. Das funktioniert aber nur durch noch mehr Schulden. Doch wenn die Liebe des Volkes nur noch zum Preis des Staatsbankrotts zu haben ist, sieht es düster aus für die Zukunft der Demokratie.

ulrich.haering@gea.de