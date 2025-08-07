Streit um Brosius-Gersdorf erinnert an Ampel-Zeiten

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Es ist ein katastrophales und unrühmliches Ende einer Debatte, die so gar nicht hätte stattfinden dürfen. Die Juristin Frauke Brosius-Gersdorf zieht ihre Kandidatur für das Bundesverfassungsgericht zurück, um Schaden von der Institution und den anderen Bewerbern abzuwenden. Sie beweist damit den Charakter, der manchen Bundestagsabgeordneten zu fehlen scheint. In der Begründung für ihren Schritt stellt sie nämlich klar, dass ihr die Union weiterhin deutlich signalisiert hat, ihre Wahl nicht zu unterstützen. Die Christdemokraten legen damit genau das Verhalten an den Tag, welches sie bei der Ampelregierung lautstark und genüsslich kritisiert haben. Das lässt nicht nur tief blicken, sondern wirft viele Fragen auf.

Der Bürger fragt sich mittlerweile zurecht, welchen Einfluss Bundeskanzler Merz oder Fraktions-Chef Spahn noch auf ihre Abgeordneten haben. Denn eigentlich sollte der Richterstreit in der Sommerpause »in Ruhe« geklärt werden. Ein »gemeinsames Ergebnis«, wie Friedrich Merz betonte, sieht anders aus. Der Wähler fragt sich zudem, wie zahlreiche Bundestagsabgeordnete in ihrer Meinungsbildung auf eine mittlerweile nachgewiesene, rechtspopulistische Schmutzkampagne hereinfallen konnten und nun an ihrer nicht-faktenbasierten Entscheidung festhalten. Nicht einmal ein Gesprächsangebot mit Brosius-Gersdorf wollte die Union wahrnehmen. Entweder zeugt das von beispielloser Ignoranz, oder Teile der Union stehen deutlich weiter rechts, als es der Bundeskanzler wahrhaben will.

Und die SPD: Die steht mal wieder machtlos, mit offenem Mund im Regen. Miersch und Klingenbeil stellen die Frage nach der politischen Verlässlichkeit und grübeln darüber, welche Absprachen nach dem Scheitern eines eigentlich banalen Verwaltungsvorgangs mit dem Regierungspartner überhaupt noch möglich sind. Hohle Phrasen, die der Ex-Kandidatin, den Rücken stärken sollen und die Forderung nach einer Aufarbeitung dürften künftige Richterkandidaten nicht von der Frage abbringen, ob die Alte Tante wirklich die Fraktion ist, für die sie antreten wollen.

