Streit um Bürgergeld: Zu viel, zu wenig oder zu sozial

REUTLINGEN. Um im Mittelalter die Bürgerrechte einer Stadt zu erhalten oder in den entsprechenden Stand aufgenommen zu werden, mussten Menschen Bürgergeld bezahlen. Die kommunale Abgabe von damals, hat zwar nichts mit der heutigen Sozialleistung zu tun, aber auch um sie wurde schon reichlich gestritten. Der Konflikt ums neuzeitliche Bürgergeld ist mittlerweile ein Dauerbrenner seit seiner Einführung. Konkret geht es nicht nur um die Höhe der ausbezahlten Beträge, sondern auch oft genug darum, wer einen Anspruch auf sie hat. Die Positionen der Streitparteien sind verhärtet. Neben ideologischen Diskrepanzen kommt hinzu, dass Kompromisse und Anpassungen im Hinblick auf den Bedarf der Bezieher und die Belastungen des Staatshaushalts schwerlich unter einen Hut zu bringen sind.

Das Bürgergeld löste zum 1. Januar 2023 die Grundsicherung (Arbeitslosengeld II) - umgangssprachlich auch Hartz IV genannt - im Sozialgesetzbuch II ab. Bereits 2018 hatte Andrea Nahles, zu der Zeit SPD-Parteivorsitzende, einen ersten Entwurf öffentlich gemacht. Der wesentliche Unterschied zum bestehenden System lag darin, dass das Bürgergeld erst nach einer deutlich verlängerten Berechtigung auf Arbeitslosengeld I greift und eine zweijährige Schonfrist für die Anrechnung von Vermögen und die Wohnraumüberprüfung vorsieht.

Was gehört zum Bürgergeld

Der Regelbedarf beträgt seit 2024 563 Euro für eine alleinstehende Person, für volljährige Partner innerhalb einer Bedarfsgemeinschaft 506 Euro. Neben dieser Zuwendung haben Bezieher des Bürgergeldes auch den Anspruch für Unterkunft und Heizung in Höhe der angemessenen Aufwendungen. Dazu gehören auch die Nebenkosten wie Kaltwasser und Warmwasserversorgung. Grundsätzlich gilt: Nur angemessene Aufwendungen werden als Bedarf berücksichtigt. Die Angemessenheit der Aufwendungen wird in der Regel von dem örtlich zuständigen kommunalen Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende in einer Richtlinie festgelegt. Heißt soviel: Örtlich übliche Mieten und Nebenkosten werden dafür angelegt. Außerdem werden die Aufwendungen für die Heizung als Bedarf berücksichtigt, soweit nicht Anhaltspunkte für ein eklatant unwirtschaftliches Heizverhalten vorliegen. Zusätzliches Geld gibt es für Schwangere oder Alleinerziehende.

Entsprechend rechnet das Bundesministerium für Arbeit und Soziale (BMAS) für einen alleinstehenden Bürgergeldempfänger ohne Mehrbedarf ein monatliches Bürgergeld von 968 (Regelbedarf, Miete, Nebenkosten wie Heizung) aus. Die gleiche Rechnung für ein kinderloses Ehepaar ergibt monatliche Zuwendungen in Höhe von 1556 Euro. Mit einem Kind liegen die Bezüge bei 2118 Euro. Insgesamt kostete das Bürgergeld den deutschen Staat im vergangenen Jahr 46,9 Milliarden Euro. Einschließlich Kinder und Jugendlicher nahmen im Vorjahr 5,5 Millionen Menschen die Leistungen in Anspruch. Vier Millionen davon sind Menschen, die mindestens drei Stunden am Tag arbeiten können. Den Anstieg im Vergleich zu 2023 erklären sich Experten mit der jüngsten, durch die Inflation begründete, Erhöhung der Regelsätze. Für dieses und kommendes Jahr ist dafür eine Nullrunde geplant.

24,7 Millionen, etwas mehr als die Hälfte der Ausgaben, wurden an Deutsche ausgezahlt, 22,2 Millionen gingen an Menschen ohne deutschen Pass. Einen großen Teil davon machen hunderttausende geflüchtete Ukrainer aus. Laut BMAS beliefen sich diese Ausgaben im Vorjahr auf 6,3 Millionen. Zum Vergleich zahlte der Staat an Menschen, die aus den acht am stärksten vertretenen Asylländern nach Deutschland kamen, insgesamt 7,4 Millionen Euro.

CSU will Kürzungen bei Ukrainern

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat jüngst aufgrund genannter Zahlen vorgeschlagen, allen Geflüchteten aus der Ukraine das Bürgergeld zu streichen und ihnen nur noch die geringeren Asylbewerberleistungen zu gewähren. Söder und andere Unionspolitiker wie Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) verweisen darauf, dass in anderen europäischen Ländern viel mehr geflüchtete Ukrainer in Arbeit seien. Generell sagen viele Kritiker in der Debatte ums Bürgergeld, dass dieses die Anreize für Bezieher, wieder in den Arbeitsmarkt einzusteigen, senke. Seit Oktober 2023 hat sich die Beschäftigtenquote der in Deutschland lebenden ukrainischen Flüchtlinge von 24,8 auf 33,2 Prozent erhöht.

Dass die prozentualen Beschäftigungszahlen in anderen europäischen Ländern deutlich höher sind, ist ein Fakt. Allerdings berücksichtigt dieser selten, dass dieser unter teilweise völlig unterschiedlichen Grundlagen zustande kommt. Begonnen von der Zahl der aufgenommenen Flüchtlinge, bis hin zu wirtschaftlichen Bedarfen oder der Ausprägung sprachlicher Barrieren. Besonders schwer wiege in Deutschland jedoch, dass hierzulande ukrainische Abschlüsse oder Berufsausbildungen nicht oder nicht einfach anerkannt würden. Der bürokratische Aufwand im Nachweisverfahren sei immens.

Änderung seit April gültig

Der Ökonom Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB moniert ferner, sollte ein Wechsel vom Bürgergeld ins Leistungsrecht für Asylbewerber stattfinden: »In der Grundsicherung gibt es Beratung, Vermittlung, Qualifizierung: Genau das, was die Menschen brauchen. Wenn sie nicht im System der Grundsicherung sind, haben sie davon viel weniger.« Sozialministerin Bärbel Bas (SPD) würdigte Söders Vorschlag keines Kommentars. Eine Sprecherin ihres Ministeriums verwies ebenfalls auf den Koalitionsvertrag. Die Bundesregierung hat sich im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, die staatlichen Leistungen für Flüchtlinge aus der Ukraine zu verändern.

Alle, die seit dem 1. April 2025 eingereist sind, sollen demnach kein Bürgergeld bekommen, sondern geringere Leistungen, so wie Asylbewerber aus anderen Ländern. Der SPD-Politiker Dirk Wiese widersprach ruhig, aber eindeutig. Die Einsparungen würden überschätzt und der Verwaltungsaufwand der Kommunen wäre enorm. Der Zuwachs an Bürokratie hebe Einsparungen faktisch wieder auf. »Das wäre einzig und allein das Prinzip 'rechte Tasche, linke Tasche.«, so Wiese.

Reform soll kommen

Klar ist, dass eine Reform des Bürgergelds ansteht - so ist es im Koalitionsvertrag festgehalten. Unter anderem sollen Bezüge leichter gekürzt werden können, wenn jemand sich konsequent weigert, Jobs anzunehmen. Die SPD pocht vor allem darauf, Missbrauch und kriminelle Machenschaften zu unterbinden. »Wer das System ausnutzt, dem muss mit klaren Sanktionen begegnet werden«, erklärte Wiese. »Bandenmäßiger Betrug oder Schwarzarbeit – wie etwa im Ruhrgebiet - dürfen nicht toleriert werden.« Das Sozialministerium zeigt sich sicher, dass die geplanten Neuerungen insgesamt ab 2026 Einsparungen bringen werden. Wie viel es sein wird, ist offen. Die Ministeriumssprecherin betonte auch, beim Bürgergeld sei bereits ein Rückgang der Leistungsberechtigten zu beobachten. Es würden etwas mehr Menschen in den Arbeitsmarkt integriert. Die Umgestaltung der Grundsicherung werde die Vermittlung in Arbeit weiter stärken, so eine Sprecherin. Gespräche darüber sollen dem Vernehmen nach im Herbst stattfinden.