Die Zahl der Tatverdächtigen unter 14 Jahren ist in den letzten 10 Jahren drastisch angestiegen. Es ist an der Zeit, die Altersgrenze von 14 Jahren zu überprüfen.

Marion Gentges (CDU), Justizministerin von Baden-Württemberg, will die Strafmündigkeit von 14 Jahren absenken. Foto: Bernd Weißbrod/dpa Marion Gentges (CDU), Justizministerin von Baden-Württemberg, will die Strafmündigkeit von 14 Jahren absenken. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

