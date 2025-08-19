Sozialhilfe: Mehr Bedürftige, weniger Spielraum

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Renten reichen für viele nicht aus, die Kosten für Pflege und Lebensunterhalt steigen, und private Vorsorge ist für Millionen schlicht nicht möglich. Für die Betroffenen ist der Gang zum Amt oft eine bittere Konsequenz. Es ist die Stärke des deutschen Sozialstaats, jenen unter die Arme zu greifen, die allein nicht über die Runden kommen. Das gelingt längst nicht immer optimal. Dennoch wird es immer schwieriger, den Sozialstaat zu finanzieren.

Besonders betroffen sind ältere Menschen und Erwerbsgeminderte. Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben und im Alter trotzdem nicht genug zum Leben haben. Ist ihre Zahl so deutlich angestiegen? Zum Teil. Durch einen neuen Freibetrag sind mehr Menschen anspruchsberechtigt. Außerdem kommen immer mehr ukrainische Kriegsflüchtlinge ins Rentenalter und können Grundsicherung beantragen. Diese statistischen Effekte ändern aber nichts daran, dass es immer mehr Menschen nicht mehr gelingt, ihren Lebensunterhalt aus eigener Kraft zu bestreiten.

Die Folgen bekommen alle Steuerzahler zu spüren. Die öffentliche Hand muss Jahr für Jahr mehr Mittel mobilisieren, um Grundsicherung und Pflege zu finanzieren. Zugleich wächst der Druck auf andere Leistungen – von Bildung bis Infrastruktur – wenn Sozialausgaben ein immer größerer Posten in den Haushalten werden. Die bisherige Politik hat viel verwaltet und wenig gestaltet. Umso mehr kommt es nun auf Mut und klare Entscheidungen an, um den Sozialstaat weiterzuentwickeln und nicht einfach mehr umzuverteilen. Das ist ein Gebot der Menschlichkeit und Fairness jenen gegenüber, die Hilfe brauchen – und die sie finanzieren.

