Sowas kommt von sowas

Jetzt kontrollieren auch die Polen ihre Grenzen. Man fühlt sich in die Jahre vor 1985 zurückversetzt, als das Schengen-Abkommen noch nicht galt.

REUTLINGEN. Eigentlich ist es ein Wunder, dass die Reaktion auf Alexander Dobrindts Grenzkontrollen-Aktionismus in seiner ersten Woche als Innenminister so lange auf sich warten hat lassen. Vielleicht lag es daran, dass sich die europäischen Nachbarn von der neuen Bundesregierung vor allem Führung und Stabilität erhofft haben und deshalb länger nachsichtig waren. Mit dem erneuten Erstarken der Nationalen in Polen, spürt Donald Tusk nun aber Druck und muss, vielleicht auch wider besseres Wissen, handeln.

Die Frage nach der Sinnhaftigkeit und dem Erfolg solcher Kontrollen stellt sich mittlerweile kaum mehr. Auch nicht, dass sie laut Richtersprüchen eigentlich EU-rechtswidrig sind. Oft genug wurde bewiesen, dass sie kaum Ergebnisse liefern, teuer sind und den Bürgern, wenn überhaupt, nur ein schwaches Gefühl von scheinbarer Sicherheit geben - Symbolpolitik in ihrer Reinform. Die Kontrollen, ob in Deutschland, Polen oder dem nächsten Staat, der diesem Beispiel folgen wird, lenken von der eigentlichen Aufgabe ab, dass die Mitgliedsstaaten der EU sich endlich gemeinsam an einen Tisch setzen müssen und dringend eine für alle tragbare Lösung bei den Themen Migration und Asyl erarbeiten.

Sollte die Praxis tatsächlich Schule machen - in Italien, Ungarn und der Slowakei wird sie schon länger öffentlich diskutiert - stehen schon die nächsten Nachahmer in den Startlöchern. Dann stellt sich nur noch die Frage, wie lange es dauert, bis der Urlaubsreisende wieder vor dem Schlagbaum steht und sich in die Jahre vor 1985 zurückversetzt fühlt, als das Schengen-Abkommen noch nicht galt.

