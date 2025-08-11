Solarsubventions-Stopp: Ein Gschmäckle bleibt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Katherina Reiche will die Einspeisevergütung für kleine Photovoltaikanlagen abschaffen. Die Wirtschaftsministerin argumentiert, dass die sogenannten Balkonkraftwerke auch ohne Subventionen rentabel seien. Die Grünen und die Lobbyorganisationen der Solarenergie laufen Sturm gegen die Pläne.

Ein Gschmäckle haben die Pläne vor allem wegen Reiches Biografie. Direkt nach ihrem Ausscheiden als Parlamentarische Staatssekretärin im Jahr 2015 und vor ihrem Wechsel an die Spitze des Wirtschaftsministeriums war Katherina Reiche Lobbyistin - und das ausgerechnet in der Energieindustrie. Sie war nämlich bis vor einigen Monaten Vorsitzende der Geschäftsführung der innogy Westenergie GmbH, einer Tochterfirma des Energiekonzerns EON. Diesem - so könnte es der Außenstehende vermuten - die Konkurrenz durch kleine Balkonkraftwerke wohl eher ein Dorn im Auge war. Reiche war außerdem Vorsitzende des nationalen Wasserstoffrates.

Grundsätzlich muss der Staat nichts subventionieren, was sich ohne entsprechende Finanzhilfen rechnet. Dazu, ob sich Balkonkraftwerke auch ohne staatliche Subventionen rechnen, gibt es unterschiedliche Ansichten. Es ist wohl vor allem eine Frage innerhalb welcher Zeit, sich die Investition amortisiert. Daran, dass eine dezentrale Solarenergieversorgung in Zeiten von Klimawandel und Ausstieg aus der russischen Gas-Versorgung sinnvoll ist, kann es keinen Zweifel geben. Eine Ministerin sollte allerdings nicht den Anschein erwecken, dass sie möglicherweise die Interessen ihrer bisherigen Arbeitgeber vertritt.