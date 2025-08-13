Social-Media-Verbot für Kinder: Klassenzimmer statt Chatroom

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Soziale Medien wie Instagram oder Tiktok darf man eigentlich erst ab 13 Jahren nutzen. Kontrolliert wird dies jedoch nur unzureichend. Die Nationale Akademie der Wissenschaften fordert daher bestehende Regeln konsequent durchzusetzen und Eltern mehr Eingriffsmöglichkeiten in den Medienkonsum ihrer Sprösslinge einzuräumen. Die Leopoldina sieht Kinder und Jugendliche im Netz in akuter Gefahr - und das zu Recht.

Viele Kinder mit psychischen Leiden

Seit der Corona-Pandemie mit ihren Lockdowns steigt der Anteil an Kindern und Jugendlichen, die an psychischen Problemen leiden. Sicherlich zum Teil noch direkte Nachwirkungen der erzwungenen Isolation, vieles wurde jedoch auch vom alternativen Treffpunkt der jungen Menschen eingeschleppt, an den sie sich in dieser schwierigen Zeit noch stärker flüchteten - dem Internet. Weitgehend ungeschützt und unbeaufsichtigt sind Kinder im Netz Propaganda-Trollen, Pädophilen, Pornografie und Mobbing ausgesetzt. Und selbst seriöse Berichterstattung über Klima, Krieg und Krisen kann dem jugendlichen Geist schwer zusetzen, wenn ihm kein Erwachsener hilft, das Gesehene einzuordnen.

Eltern oft selbst überfordert

Doch leider mangelt es auch vielen Eltern an der dafür nötigen Medienkompetenz. Darum ist die Forderung der Leopoldina richtig, Jugendliche in der risikoarmen Nutzung des Internets zu befähigen - und sie von bestimmten Bereichen des Internets ganz fernzuhalten. Doch auch die Erwachsenen darf man dabei nicht vergessen. Auch ihnen droht durch den unreflektierten Medienkonsum großer Schaden. Aber insbesondere bei Kindern steht der Nutzen von Instagram, Tiktok & Co. in keinem Verhältnis zu den Risiken. Soziale Kontakte sollten lieber im Klassenzimmer gepflegt werden als im Chatroom.

