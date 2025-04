Senioren mit Migrationsgeschichte nutzen viele Hilfsangebote kaum

Vor allem ältere Migranten nehmen institutionelle Hilfe immer noch sehr wenig an. Sie sind meist in ihre Familie eingebunden. FOTO: DPA

STUTTGART. Menschen mit Migrationsgeschichte machen mit einem Anteil von 48,7 Prozent nahezu die Hälfte der Stuttgarter Bevölkerung aus. Bei den älteren Einwohnern von 65 Jahren und älter liegt dieser Anteil bei 34,2 Prozent. Von den rund 115.000 Personen in dieser Altersgruppe haben fast 39.000 eine Migrationsgeschichte. Wie es dieser großen gesellschaftlichen Gruppe geht, will die Stadt seit Langem wissen. Das zu ermitteln, ist aber gar nicht so einfach. Am großen Alterssurvey 2013 hatte sich diese Gruppe nur wenig beteiligt. Deshalb entschied sich die Stadt für eine umfangreiche Befragung in Wangen, das für Stuttgart sozusagen als Modellbezirk fungiert.

568 der rund 1.500 Personen über 65 Jahre, die in Wangen leben, haben einen Migrationshintergrund. Sie wurden zu diesem Zweck kontaktiert, 283 haben das Gesprächsangebot angenommen, sie stammen aus Ländern wie der Türkei, Griechenland, Italien und des ehemaligen Jugoslawien. Mehr als 60 muttersprachliche Interviewer waren dafür im Einsatz und suchten Antworten auf Fragen zur Lebenslage der Menschen, zu ihrer Einbindung in Familie und Gesellschaft, zu Pflegesituation und zum Gesundheitszustand. Dazu wurden überdies noch 285 hier geborene Personen befragt.

Viele sprechen schlecht Deutsch

Zu einem deutlich höheren Prozentsatz als bei den in Deutschland geborenen Befragten (51 Prozent) leben bei den alten Menschen mit Migrationshintergrund auch die Kinder in Stuttgart. Besonders hoch ist dieser Anteil bei den Senioren aus der Türkei (87 Prozent), gefolgt von Griechen (76 Prozent) und etwas geringer bei Italienern (62 Prozent) und den Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien (57 Prozent). Entsprechend häufiger geben sie an, sogar mit ihren Kindern zusammenzuwohnen.

Enger ist neben der Verbindung zu den Kindern oft auch die zu weiteren Angehörigen und zu Bekannten. Bei der familiären Einbindung erreichen die in der Türkei Geborenen die höchsten Werte. Bei der Befragung zeigte sich auch, dass viele der Migranten, obwohl sie teils mehr als 50 Jahre hier leben, schlecht Deutsch sprechen. Bei den Menschen aus Ex-Jugoslawien betreffe das »einen sehr kleinen Teil der Befragten«, bei den türkischstämmigen Personen »mehr als die Hälfte«. Ein Indikator für das mäßige Sprachvermögen ist, dass sehr viele das Angebot einer Befragung in ihrer Muttersprache angenommen haben. Bei den Italienern sei dies »mehr als die Hälfte« gewesen, »bei den in der Türkei Geborenen fast alle«.

Dazu passt, dass viele der Befragten mit Migrationsgeschichte Hilfsangebote für alte Menschen fast gar nicht wahrnehmen oder nicht einmal kennen. Hilfe im Alltag erhielten diese »häufig aus dem unmittelbaren Umfeld der Familie«. Wenn sie organisierte Angebote annähmen, dann in muttersprachlichen Gemeinden und Vereinen. Aber mehr als die Hälfte der Befragten nutzt nichts davon. Beispiel Begegnungsstätten in der Stadt: Fast 20 Prozent der Deutschen unter den Befragten besuchten diese »regelmäßig«. Im Vergleich dazu tue dies »keine der Personen mit türkischer, griechischer oder italienischer Migrationsgeschichte«.

Mehr als die Hälfte der älteren Italiener, Türken und Ex-Jugoslawen kennt die Kurzzeitpflege nicht, anders als mehr als zwei Drittel der Deutschen und der Griechen. Vielen alten Menschen, die aus Italien und der Türkei stammen, ist selbst die Grundsicherung im Alter nicht bekannt. Pflegedienste nutzen nur sehr wenige der Befragten, die Quote liegt unter 25 Prozent, bei den Senioren aus Italien und Ex-Jugoslawien ist dieser Anteil noch weit unter diesem Wert. Pflegeangebote sind auch in dieser gesellschaftlichen Gruppe grundsätzlich akzeptiert. Wobei das Pflegeheim weniger anerkannt ist, vor allem bei türkischen und italienischen Senioren. Dabei schätzen ältere Menschen mit Migrationsgeschichte ihren Gesundheitszustand »deutlich schlechter ein als deutsche Befragte«, stellt die Stadt fest. Und sie haben durchaus den Wunsch, mehr Informationen über alle genannten Belange zu bekommen. Dies sollte aber, sagt die große Mehrheit, »in der jeweiligen Muttersprache zur Verfügung stehen«.

Dem will die Stadt mit einer Reihe von Maßnahmen stärker Rechnung tragen. So wird man »die Bekanntheit der Beratungs- und Unterstützungsstrukturen in den migrantischen Communitys« stärken. Kinder und Enkelkinder der Senioren will man mehr unterstützen. An zwei Standorten wird man in diesem Jahr neue interkulturelle Beratungsstellen testen. Der Einsatz von migrantischen Lotsen durchs System soll ausgebaut werden. (GEA)