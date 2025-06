Seitenhiebe aus den eigenen Reihen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Cem Özdemir zeigte sich bei seiner Nominierung als Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2026 in Baden-Württemberg nicht nur kampfeslustig, sondern auch optimistisch für den anstehenden Wahlkampf. Dieser Optimismus wird ein wenig gewichen sein, wenn er sieht, mit welche Inbrunst, ihm seine Parteifreunde in Bund und Land immer wieder Knüppel zwischen die Beine werfen.

Schon bevor die Ampelfraktion ihr Ende fand und Özdemir offiziell nominiert war, sorgte der Fall Gelbhaar Anfang des Jahres bundesweit für Negativschlagzeilen rund um die Partei. Neben schlechten Umfrageergebnissen und gescheiterten politischen Projekten in diversen Bundesländern folgte jüngst der Skandal um die außer Kontrolle geratene Grüne-Jugend-Chefin Jette Nietzard - und nun torpediert das grüne Umweltministerium im Ländle auch noch das ausgegebene Wahlkampfmotto nachhaltig.

»Es geht um Wirtschaft, Wirtschaft und nochmals Wirtschaft«, sagte Özdemir unlängst beim Parteitag in Heidenheim und reihte sich damit thematisch hinter seinen Konkurrenten Manuel Hagel (CDU) und Andreas Stoch (SPD) ein. Ein richtiger Schritt, denn das Thema Migration hat bisher nur der AfD Prozente gebracht. Zudem sind in wirtschaftlich schwachen Zeiten nicht nur im Ländle sichere Arbeitsplätze immens wichtig. Was für ein katastrophaler Bärendienst also von Thekla Walter. Özdemir sei dringend geraten, dass er seine Parteifreunde schnellstmöglich auf Spur bekommt. Ansonsten kann er gleich das Maximalziel Juniorpartner ins Auge fassen.

