Scheuer-Anklage: Die CSU trumpisiert die Bundespolitik

REUTLINGEN. 243 Millionen Euro kostete die Stammtischpolitik des ehemaligen Verkehrsministers Andreas Scheuer den Steuerzahler. Der CSU-Mann schloss Verträge für seine Ausländer-Maut ab, obwohl es unklar war, ob das Projekt legal ist. Im Untersuchungsausschuss berief sich Scheuer darauf, keine Erinnerung daran zu haben, ob ihm die Chefs der Mautbetreiber - wie sie es ausgesagt haben - angeboten hatten, mit den Verträgen bis zum Abschluss der rechtlichen Prüfung zu warten. Deshalb ist Scheuer nun wegen Falschaussage anklagt.

Die CSU reagierte auf die Anklage mit dem Vorwurf, das Verfahren sei politisch motiviert. Das Vorbild für diese Verteidigungsstrategie ist Donald Trump. Der erste US-Präsident, der als Straftäter verurteilt wurde, aber wegen seines Wahlsieges keine Strafe absitzen musste, hat immer wieder klargemacht, dass er sich als jemanden sieht, der über dem Gesetz steht. Die CSU eifert Trump in ihrer Argumentation nach. Das ist eine verheerende Trumpisierung der deutschen Politik, zumal die CSU mit Alexander Dobrindt den Innenminister und damit den Chef aller Gesetzeshüter im Land stellt.

Dobrindt gilt als der Vordenker der Ausländer-Maut, die sein Nachfolger Andreas Scheuer durchsetzte. Als Innenminister ignorierte Dobrindt auch ein Urteil zur Grenzabweisung von Asylsuchenden - frei nach dem Motto »Legal? Illegal? Scheißegal!« Der Eindruck, den diese Haltung hinterlässt, ist fatal. Wenn Scheuer mit seiner Argumentation - wie auch schon Olaf Scholz in der Cum-Ex-Affäre - durchkommt, kann sich künftig kann jeder Straftäter darauf berufen, im entscheidenden Moment einen Gedächtnisverlust gehabt zu haben.

