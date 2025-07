Recht auf Freiwilligendienst: Nur Pflichtdienst rettet den Sozialstaat

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Angesichts der Bedrohung durch Russland benötigt die Bundeswehr dringend mehr Personal. Aber auch Kitas, Krankenhäuser und Pflegeheime sind notorisch unterbesetzt. Die Lösung könnte die Reaktivierung der 2011 ausgesetzten Wehrpflicht bieten. Organisationen wie DLRG, Nabu und das Rote Kreuz machen sich dagegen für ein Recht auf einen Freiwilligendienst stark und erhalten dabei Rückenwind von der Bertelsmann Stiftung.

Motiviertere Pfleger und Soldaten

Das Recht auf einen Freiwilligendienst hätte durchaus seine Vorteile. Eine bessere Bezahlung des Freiwilligendienstes erhöht bestimmt die Motivation, was in Sozialberufen und bei der Bundeswehr wirklich wichtig ist. Schon heute gibt es mehr interessierte Jugendliche als Plätze für sie. Eine Vergütung auf BAföG-Niveau - Höchstsatz derzeit rund 1.000 Euro - würde das Interesse sicherlich noch erhöhen, ob das reicht, die Lücken in Bundeswehr und Sozialstaat zu schließen, ist jedoch fraglich. Jedenfalls nicht, wenn die Dienstleistenden im späteren Berufsleben wegen der kürzeren Betriebszugehörigkeit Gehaltseinbußen fürchten müssen.

Immerhin zwei Drittel der Bundesbürger befürworten eine Wiedereinführung des Wehrdienstes. Der Vorteil eines Pflichtjahres läge sicherlich in der Planungssicherheit verbunden mit Bezahlbarkeit. Wer einen Bundesfreiwilligendienst leistet oder ein Freiwilliges Soziales Jahr, erhält monatlich ein Taschengeld in Höhe von 644 Euro. Die Kosten übernimmt der jeweilige Träger, vom Bund kommt ein Zuschuss in Höhe von 350 Euro. Angesichts des eklatanten Fachkräftemangels in den Sozialberufen bei gleichzeitig steigenden Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung, brächte ein Pflichtjahr für alle die größte Entlastung.

