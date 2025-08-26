Rauswurf bei US-Notenbank: Teure Allmachtsfantasie

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Er kann es einfach nicht lassen. Nachdem Trump den widerspenstigen Fed-Chef Powell - nach vorherrschender Rechtsauffassung der US-Gerichte - nicht einfach vor die Tür setzen darf, versucht er nun durch die Hintertür, seinen Einfluss auf die mächtige Notenbank zu stärken. Mit bislang unbewiesenen Vorwürfen zu Unregelmäßigkeiten bei einer Häuserfinanzierung versucht er, Fed-Gouverneurin Lisa Cook aus dem Amt zu drängen. Die restriktive Geldpolitik der Notenbank ist Trump ein Dorn im Auge. Dabei hatte Powell erst gerade die lang ersehnte Zinssenkung in Aussicht gestellt.

Mangel an Gehorsam ist Stachel in Trumps Fleisch

Für den Egomanen Trump ist es offensichtlich kaum zu ertragen, dass es eine Institution in seinem Staat gibt, die es wagt, sich gegen seinen autokratischen Führungsstil aufzulehnen - und das auch noch mit Erfolg. Sinn oder Unsinn der Geldpolitik interessieren Trump dabei weniger. Allein der Mangel an Gehorsam ist ihm ein Stachel im Fleisch, der ihn rasend macht. Drohende Konsequenzen seiner Einflussnahme erkennt er nicht - oder sie sind ihm gleichgültig.

Trumps Machthunger könnte sich als Bumerang erweisen

Dabei ist die umfassende Machtfülle des US-Präsidenten in Bezug auf die Notenbank nicht umsonst begrenzt. Die Unabhängigkeit der Geldpolitik ist eine grundlegende Voraussetzung für die Geldwertstabilität eines Landes. Trumps Vorstoß setzt den Dollar erneut unter Druck. Das mag zwar den US-Export stützen, Importgüter werden damit aber- genau wie durch seine Zollpolitik - teurer. Das wiederum heizt die Inflation weiter an, was Fed-Chef Powell dazu bewegen könnte, die angekündigte Zinssenkung noch einmal zu verschieben. Trumps Machthunger könnte sich als Bumerang erweisen.

ulrich.haering@gea.de