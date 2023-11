Immer wieder gehen Muslime in Deutschland gegen das Leid der Menschen in Gaza auf die Straße und werden dafür angefeindet. Vertreter der Muslime in Deutschland wünschen sich jetzt mehr Differenziertheit in der Debatte. Sie haben recht, sollten aber zuerst vor der eigenen Haustüre kehren, kommentiert Karin Kiefhaber.

Das Leid der Menschen in Gaza ist groß. Foto: Abed Rahim Khatib/dpa Das Leid der Menschen in Gaza ist groß. Foto: Abed Rahim Khatib/dpa

