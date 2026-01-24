Promillegrenze für Radfahrer: Gefährliche Narrenfreiheit

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wie soll ich denn demnächst nach Hause kommen, wenn ich zu tief ins Glas geschaut habe? Das dürften manche mit Blick auf die Debatte über eine strengere Promillegrenze für Radfahrer denken. Die Antwort ist ernüchternd einfach: nicht auf einem Fahrzeug im Straßenverkehr.

Die 1,6-Promille-Grenze fürs Fahrrad passt nicht mehr in eine Zeit, in der viel los ist auf den Straßen, mehr Verkehrsteilnehmer zu Fuß und mit ihren Fahrzeugen um den begrenzten Platz konkurrieren und sich das Fahrrad zunehmender Beliebtheit erfreut. Die Zahl der Rad-Unfälle unter Alkoholeinfluss steigt. Viele Verkehrsteilnehmer sind elektrisch unterstützt mit schweren Pedelecs unterwegs, mit denen sie hohe Geschwindigkeiten erreichen. Wer Schluss machen will mit der Narrenfreiheit auf zwei Rädern, ist deshalb keine Spaßbremse, sondern trägt den veränderten Gegebenheiten auf den Straßen Rechnung.

Die Frage ist, wo die künftige Grenze liegen soll. Die 0,5 Promille, für die sich eine Umfrage-Mehrheit ausspricht, ist niedrig angesichts der Tatsache, dass zwischen Fahrrad und Auto doch noch ein Unterschied besteht. Wer aber an der 1,6-Promille-Grenze festhalten will, verwechselt Freiheit mit Rücksichtslosigkeit. Höhere Bußgelder und eine abgesenkte Schwelle, die klar zwischen einem Gläschen zum Essen und dem Vollrausch im Sattel unterscheidet, wäre kein Angriff auf das Kulturgut Feierabendbier, sondern ein notwendiges Sicherheitsupdate für den Straßenverkehr.

