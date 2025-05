Polen-Wahl: Partnerschaft nur auf Augenhöhe

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Polen steht vor einer Richtungswahl. Wenn das pro-europäische Lager mit Rafal Trzaskowski sich gegen Karol Nawrocki durchsetzt und den Präsidenten stellt, könnten sich auch die deutsch-polnischen Beziehungen deutlich verbessern. Gewinnt jedoch Nawrocki mit seine deutschlandfeindlichen Parolen und der ewigen Forderungen nach Kriegsreparationen, dann bleibt die Beziehung der beiden Nachbarländer weiterhin belastet.

Die Wahl in Polen sollte den Deutschen nicht egal sein. Etwa zwei Millionen Menschen in Deutschland haben eine polnischen Migrationshintergrund oder eine polnische Staatsbürgerschaft - nach den Türken die zweitgrößte Migrantennation. Polnische Altenpflegerinnen und polnische Bauarbeiter leisten in Deutschland wichtige Arbeit und die gebürtigen Polen Miroslav Klose und Lukas Podolski schossen Deutschland 2014 zum Weltmeistertitel. Es kann deshalb kaum verwundern, warum - anders als bei den Türkei-Wahlen - vor allem das pro-europäische Lager in Polen auf die Wähler aus der deutschen Diaspora hofft.

Es sind aber auch nicht nur die Erfahrungen aus der Besatzungszeit im Zweiten Weltkrieg, die den germanophoben Populismus Nawrockis befeuern. Viele Polen in Deutschland fühlen sich auf die Rolle der billigen Arbeitskraft reduziert und weniger akzeptiert als beispielsweise Franzosen oder Briten. Es war deshalb ein wichtiges Zeichen, dass Bundeskanzler Friedrich Merz direkt nach seinem traditionellen ersten Staatsbesuch in Paris noch am gleichen Tag nach Warschau flog. In Polen wurde das positiv registriert. Denn Partnerschaft kann nur auf Augenhöhe gelingen.

