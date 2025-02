Jugendliche halten ein Plakat des inhaftierten Anführers der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), Öcalan, während sie live auf einem Fernsehbildschirm mitverfolgen, wie Mitglieder einer prokurdischen Delegation der Partei für Gleichheit und Demokratie (DEM) eine Erklärung von Öcalan veröffentlichen. Foto: Metin Yoksu/ap/dpa/dpa Jugendliche halten ein Plakat des inhaftierten Anführers der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), Öcalan, während sie live auf einem Fernsehbildschirm mitverfolgen, wie Mitglieder einer prokurdischen Delegation der Partei für Gleichheit und Demokratie (DEM) eine Erklärung von Öcalan veröffentlichen. Foto: Metin Yoksu/ap/dpa/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.