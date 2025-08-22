Pflichtjahr für Rentner: Ökonom Fratzscher spielt Jung gegen Alt aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Jetzt also auch die Rentner. Nach den Jungen sollen die Alten zum sozialen Jahr verpflichtet werden. Mit diesem Vorstoß erntet Marcel Fratzscher erwartungsgemäß Kritik. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung ist bekannt für linkslastige Provokationen. Diesmal liegt er in der Sache zwar nicht ganz falsch. Doch seine populistische Kraftmeierei verfehlt das Ziel: Ein Rentner-Pflichtjahr lindert weder den Fachkräfte-Mangel noch sorgt es für Gerechtigkeit zwischen den Generationen. Und vor allem: Es hat keinerlei Aussicht auf Umsetzung.

Fratzscher bedient gängige Ressentiments: Die Baby-Boomer hatten ein gemütliches Dasein, sie profitierten von Wirtschaftswunder, Friedensdividende und billiger Energie. Mit ihrem Luxus-Leben schufen sie Altlasten, heizten das Klima auf, machten Deutschland abhängig von Russland und Amerika und setzten zu wenig Kinder in die Welt. Derlei Vorwürfe sind natürlich übertrieben und unfair. Aber einige Punkte sind nicht ganz von der Hand zu weisen. Das demografische Verhältnis ist tatsächlich in Schieflage geraten. Und warum sollten die Jungen alle Probleme allein schultern? Allein mehr Sozialbeiträge zahlen, allein zugleich Kinder erziehen und Eltern pflegen, allein ein Pflichtjahr ableisten? Wer mit 65 Jahren noch fit ist, könnte ja genauso seinen Beitrag leisten. Das wäre eine faire Verteilung der Lasten.

Gegen das Pflichtjahr wehren sich die Senioren natürlich. So reagiert jede soziale Gruppe, die zu einem Zwangsdienst herangezogen werden soll. Die Jungen genauso wie die Alten. Warum ich und nicht die anderen, lautet die nachvollziehbare Logik. Indem Fratzscher die Generationen gegeneinander ausspielt, sorgt er nicht für Solidarität, sondern für Spaltung. Und sind wir mal ehrlich: Sein Vorschlag wird sich niemals durchsetzen, auch weil er nichts bringt: Senioren, die ein Jahr unbezahlt arbeiten, ersetzen nicht Tausende fehlende Arbeitskräfte. Da muss man an anderen Stellschrauben drehen: zum Beispiel an besseren Arbeitsbedingungen für Mütter und an mehr qualifizierter Zuwanderung. Stattdessen betreibt Fratzscher billige Stimmungsmache auf Kosten der Senioren. Frei nach dem Motto: Jede Presse ist gute Presse. (GEA)

