Personalie Frauke Brosius-Gersdorf: Wer fragt, der führt

Frauke Brosius-Gersdorf ist eine hochdekorierte Juristin. Doch an ihrer Personalie scheiterte die geplante Neubesetzung des Bundesverfassungsgerichts - wohl wegen einer gezielten und unwahren Schmutzkampagne.

REUTLINGEN. Die abgesagte Richterwahl im Bundestag ist keine Bagatelle. Das zeigt besonders die Reaktion von Kanzler Friedrich Merz im Sommerinterview. Vordergründig verneint er sowohl Koalitionskrise als auch Führungsschwäche. Entlarvend ist jedoch, wie angefasst er auf dezidierte Nachfrage reagiert. Denn Merz weiß sehr wohl, dass es in seiner Union gerade so gar nicht rund läuft. Für ihn stellen sich jetzt drei Fragen. Die erste: Wenn es schon bei einer Formalie hakt, wie soll er künftig strittige, aber richtungsweisende Gesetze voranbringen.

Die zweite Angelegenheit, die den Kanzler in der Sommerpause beschäftigen wird, ist die Personalie Jens Spahn. Friedrich Merz hat sich zum zweiten Mal schützend vor ihn gestellt - ein drittes Mal ist unwahrscheinlich. Denn mittlerweile stellen sich viele Christdemokraten die Frage: Kann Spahn nicht, oder will Spahn nicht? Das Ergebnis vom Freitag zeigt zumindest ein deutliches Vertrauensproblem innerhalb der Union. So hat sich eine große Zahl der CDU/CSU-Abgeordneten von außen beeinflussen lassen, und nicht auf die eigenen Experten im Wahlausschuss oder den Fraktions-Chef vertraut.

Erschwerend kommt hinzu, dass es nach neusten Erkenntnissen so aussieht, als ob dieses »Außen« ungeniert eine gezielte Schmutzkampagne, ohne belastbare Grundlage, mit an den Haaren herbeigezogenen Beschuldigungen gegen eine Kandidatin gestartet hat. Vor diesem Hintergrund ergibt sich die dritte Fragestellung. Wie einfach, von wem und wie unreflektiert lassen sich manche Bundestagsabgeordnete beeinflussen? Die Antwort darauf interessiert nicht nur parteiintern, sondern vor allem die Wähler.

