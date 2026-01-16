Nobelpreiskomitee sollte Aberkennung prüfen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Maria Corina Machado hat die Medaille des Friedensnobelpreises, die ihr in diesem Jahr verliehen wurde, an US-Präsident Donald Trump weitergegeben. Die Geste war ein mutmaßlicher Dank für den völkerrechtswidrigen militärischen Angriff der USA mit der Entführung des Autokraten Nicolas Maduro.

Machado hat sich mit dieser Geste als ihrer Auszeichnung unwürdig erwiesen. Das norwegische Nobelpreiskomitee sollte darüber nachdenken, ob es Preisträgern den Preis wieder entzieht, wenn sie sich im Nachhinein als unwürdig erweisen. Neben Machado wäre der äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahmad - Preisträger von 2019 - ein Kandidat für eine nachträgliche Aberkennung des Preises. Nur ein Jahr nachdem Ahmad den Preis erhielt, waren Truppen des Landes unter seiner Regierung an einem andauernden Bürgerkrieg in der Region Tigray mit zahlreichen Kriegsverbrechen beteiligt.

Was den US-Präsidenten angeht, disqualifiziert er sich derzeit durch seine Ansprüche auf Grönland - das Gebiet eines befreundeten Nato-Staates - von jeglichen Überlegungen ihn - etwa für die Beendigung des Krieges zwischen Iran und Israel - mit dem Friedensnobelpreis auszuzeichnen. Dass Trump ein verurteilter Straftäter ist, ist dagegen kein Grund ihn vom Friedensnobelpreis auszuschließen. Auch Nelson Mandela war ein verurteilter Straftäter und zum Zeitpunkt seiner Verhaftung der Anführer des militärischen Arms des ANC, der Anschläge beispielsweise auf Polizeiwachen des Apartheid-Regimes plante. Aber Mandela hat die Hand zum Frieden mit seinen Gegnern ausgestreckt und wurde dafür ausgezeichnet. Für Trump ist es bis dahin noch ein langer Weg. (GEA)

