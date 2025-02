US-Verteidigungsminister Pete Hegseth (links) spricht mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte während einer Sitzung der Ukraine-Verteidigungskontaktgruppe im Nato-Hauptquartier. Die US-Regierung von Präsident Trump hält eine Nato-Mitgliedschaft der Ukraine auch nach einem Ende des russischen Angriffskriegs nicht für realistisch. Foto: Omar Havana/dpa US-Verteidigungsminister Pete Hegseth (links) spricht mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte während einer Sitzung der Ukraine-Verteidigungskontaktgruppe im Nato-Hauptquartier. Die US-Regierung von Präsident Trump hält eine Nato-Mitgliedschaft der Ukraine auch nach einem Ende des russischen Angriffskriegs nicht für realistisch. Foto: Omar Havana/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.