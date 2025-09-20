Moskau duldet keine Schwäche

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Nato versucht zu deeskalieren, während Russland provoziert und testet, wie weit es gehen kann und wo sozusagen die Schmerzgrenze der Allianz liegt. Verteidigungsminister Boris Pistorius sagte nach dem Drohnen-Zwischenfall, man reagiere besonnen. Es habe sich zwar um eine Attacke auf den Luftraum gehandelt, aber nicht um einen Angriff im militärischen Sinne. Das hört sich ziemlich verschwurbelt an. Kann man den Luftraum attackieren? Wo liegt die Grenze zum militärischen Angriff? Immerhin: Die Bundesregierung hat danach einen Gesetzentwurf verabschiedet, dessen Inhalt es ist, Deutschland besser gegen Sabotage, Terrorangriffe und Naturkatastrophen zu schützen. Bislang allerdings musste man leider immer wieder sagen, Papier ist geduldig.

Die Nato und ihre Bündnisstaaten tun sich sehr schwer mit Antworten. Im Prinzip wissen sie nicht, wie sie mit den Moskauer Provokationen umgehen sollen. In Moskau wird das als strukturelle Schwäche der Verteidigungsallianz ausgelegt. Werden sich die 32 Nato-Staaten gegen Russland stellen, wenn es um die Beistandspflicht nach Artikel 5 des Nato-Vertrages geht? Kann sich Brüssel auf den Beistand Ungarns oder der Türkei verlassen? Werden die Bevölkerungen dahinter stehen?

Wenn Putin den Eindruck gewinnt, dass die Nato sich nicht traut, dass sie schlecht aufgestellt und im Fall der Fälle uneinig ist, zu keiner geschlossenen Reaktion fähig oder gewillt, dann wäre das fatal. Russland sieht sich bereits in einem Systemkonflikt mit der Nato und dem Westen – noch allerdings unterhalb der Schwelle eines richtigen Krieges. Mehr darf daraus nicht werden.

politik@gea.de