Moldau in Moskaus Fadenkreuz

REUTLINGEN. Die russischen Provokationen verunsichern auch die Moldawier. Sie stellen sich die Frage, ob die Nato sie als Nichtmitglied schützen und verteidigen wird, wenn aus dem benachbarten Transnistrien ein russischer Angriff erfolgen sollte? Solange die Ukraine standhält, ist die Gefahr relativ gering, aber wehe, die Ukraine unterliegt und wird besetzt. Vor diesem Hintergrund wird an diesem Sonntag in Moldawien ein neues Parlament gewählt.

Vor dem Ukraine-Krieg tauchte Moldawien beziehungsweise Moldau (nicht zu verwechseln mit der Moldau in Tschechien) in den Nachrichten nur selten auf, ganz zu schweigen von der kaum lebensfähigen abtrünnigen Republik Transnistrien. In dem teilweise nur wenige Kilometer breiten, aber 200 Kilometer langen transnistrischen Gebietsstreifen zwischen Dnjestr und Ukraine und parallel zu Moldawien leben nur 300.000 Menschen. Das sind vor allem Russen und Ukrainer. Die Moldawier in Transnistrien machen nur noch zwischen 30 und 40 Prozent aus.

Turbulente sowjetische Endphase

Zu Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine meinten viele, Kiew würde in wenigen Wochen fallen und als nächstes wäre Moldawien dran. Dass das bis heute nicht geschehen ist, liegt wohl nur daran, dass die ukrainische Armee den schnellen Vorstoß der russischen Invasoren über Odessa nach Transnistrien und Moldawien gestoppt und so eine russische Landverbindung verhindert hat. Für Moldawien ist es überlebenswichtig, dass die Ukraine sich erfolgreich verteidigt.

In Moldawien, das im Westen an Rumänien grenzt, wird rumänisch gesprochen. Das 1354 entstandene Fürstentum Moldawien erlebte eine wechselvolle Geschichte zwischen Ungarn, Zarenreich, Österreich-Ungarn, Osmanischem Reich und wurde schließlich als Moldawische Sowjetrepublik in die Sowjetunion einverleibt. In sowjetischer Zeit wurde in Transnistrien Industrie angesiedelt. Gleichzeitig wurden russische und ukrainische Techniker und Arbeiter dort angesiedelt. So bekam das Russische mit der Zeit ein Übergewicht und die eigentlichen Bewohner wurden zur Minderheit. Entscheidende Ämter besetzten vor allem Russen und Ukrainer. Unter den rumänisch-sprachigen Moldawiern entwickelte sich dann in der Regierungszeit des reformerischen sowjetischen Partei- und Staatschefs Michail Gorbatschow als Gegenbewegung ein nach Rumänien ausgerichteter scharf nationalistischer Kurs.

Als die Moldawier in der Endphase der Sowjetunionzeit schließlich Russisch als Amtssprache verbieten wollten, trennte sich Transnistrien und bildete 1990 die kurzlebige Moldawische Sozialistische Sowjetrepublik. Drei Wochen zuvor hatten sich schon die Gagausen aus der Moldawischen Sowjetrepublik verabschiedet.

Im anschließenden Chaos während des Zerfalls der Sowjetunion und des Putsches gegen Gorbatschow erklärte sich die Moldawische Sowjetrepublik am 27. August 1991 zum unabhängigen Staat der Republik Moldawien (Moldau). Dasselbe taten Gagausen und Transnistrier, und auch die Ukraine wurde damals unabhängig. Damit war die Republik Transnistrien allerdings geografisch von Russland getrennt, das sich als Nachfolgestaat der aufgelösten Sowjetunion versteht.

Moldawien wollte Transnistrien mit Gewalt zurückholen. Es gab 1.000 Tote. Am Ende siegten die transnistrischen Separatisten mit russischer Hilfe, denn in Tiraspol ist schon seit 1984 die 14. Sowjetische Armee stationiert. Es kam zu einem Friedensvertrag, mit dem der Konflikt eingefroren wurde. Transnistrien bekam seine – von Moskau abhängige – Souveränität. Bis heute ist es offiziell nicht anerkannt. Die Gagausen schlüpften wieder unter das moldawische Dach und erhielten weitgehende Autonomie.

Knappe Mehrheit für EU

Moldawien lebt mit der ständigen Gefahr eines möglichen Angriffs russischer Truppen aus Transnistrien heraus. Solange sich die Ukraine allerdings hält, ist diese Gefahr eher gering, wenn auch nicht völlig ausgeschlossen. Vor allem nicht, wenn es darum geht, auszutesten, inwieweit die Nato bereit wäre, Moldawien zu verteidigen. Tatsächlich drohte Russland Moldawien für den Fall, dass die Sicherheit russischer Truppen in Transnistrien bedroht wäre. Auftrieb bekamen diese Befüchtungen, als die Separatisten in Transnistrien den Kreml im Februar 2024 um Schutz baten. Solche Hilfsersuchen hatte Moskau schon in der sowjetischen Zeit gerne zum Anlass genommen, um Truppen in andere Länder zu entsenden. Doch im Kreml wollte man davon zunächst nichts wissen.

Moskau lässt stattdessen gegen die prowestliche moldawische Regierung von Präsidentin Maia Sandu mit bezahlten Statisten Demonstrationen und Proteste organisieren. Dahinter steht vor allem die pro-russische Partei Shor des Oligarchen Ilian Sor, der im Vorfeld von Wahlen und EU-Referendum am 20. Oktober 2024 ein Trommelfeuer russischer Propaganda und Desinformation entfachte.

Beim Entscheid über den von Maia Sandu angestrebten EU-Beitritt und bei den gleichzeitigen Parlamentswahlen am 20. Oktober 2024 ging es schließlich viel knapper zu als erwartet. Die Befürworter der EU und eines Beitrittes setzten sich nur mir 50,4 Prozent der Stimmen durch.

Bei den Parlamentswahlen an diesem Sonntag wird ein Sieg der Sandu-Partei PAS mit 30 und 40 Prozent erwartet. PAS wird eine Koalition bilden müssen. Die große Frage ist, wie viele Stimmen der Patriotische Oligarchen-Block erhält und wie kleine Rechtsparteien abschneiden, hinter denen Leute wie Ilan Sor stecken.

Oligarchen-Clique

Sor war schon 2019 außer Landes geflohen und organisiert heute von Russland aus seine subversive Tätigkeit in Moldawien. Er ist 2023 in Abwesenheit wegen Betrugs und Geldwäsche zu 15 Jahren Haft verurteilt worden war. Seine Partei Shor wurde verboten. Aber nach wie vor verbreiten seine Helfer gezielte Falschinformationen und versuchen die Menschen dort zu bestechen. Gerade die Korruptionsbekämpfung hatte sich Sandu für ihre nächste Regierungszeit auf die Fahnen geschrieben.

Seit der Schließung der ukrainischen Grenze läuft Transnistriens Handel über Moldawien und die EU. Für Chisinau und Brüssel ist das die Chance, Transnistrien wieder mehr anzubinden – und weil ein Transitvertrag für russisches Gas über ukrainische Pipelines 2024 auslief, ist Transnistrien nun auch energietechnisch fast völlig von Chisinau abhängig. (GEA)