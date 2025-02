Österreich hat es geschafft, eine Regierung ohne Rechtspopulisten auf die Beine zu stellen. Das ist auch ein Signal an Deutschland. Migrationsprobleme lösen, statt lamentieren, lautet die Erfolgsformel, schreibt Politik-Chef Davor Cvrlje in seinem Kommentar.

Die Parteivorsitzenden Christian Stocker von der Volkspartei (M, ÖVP), Andreas Babler von den Sozialdemokraten (l, SPÖ) und Beate Meinl-Reisinger von den NEOS, stellen ihr Regierungsprogramm vor. Foto: Heinz-Peter Bader/ap/dpa/dpa Die Parteivorsitzenden Christian Stocker von der Volkspartei (M, ÖVP), Andreas Babler von den Sozialdemokraten (l, SPÖ) und Beate Meinl-Reisinger von den NEOS, stellen ihr Regierungsprogramm vor. Foto: Heinz-Peter Bader/ap/dpa/dpa

