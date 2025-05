Merz' Waffen-Wende: Die Taurus-Debatte kehrt zurück

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Waffen-Wende von CDU-Kanzler Merz sorgt beim Koalitionspartner SPD für Unruhe. Merz will die Reichweiten-Beschränkung aufheben, die für deutsches Kriegsgerät im ukrainischen Einsatz bislang gilt. Damit kehrt die Taurus-Debatte zurück und mit ihr die Angst der Bundesrepublik, in einen Krieg gegen Russland hineingezogen zu werden.

Den Ausschlag für Merz' Entscheidung dürfte Russlands Kompromisslosigkeit gegeben haben. Die Verhandlungen in Istanbul ließ Putin platzen. Der Kreml-Chef hat kein Interesse an einer Waffenruhe. Er will die Ukraine militärisch zur Kapitulation zwingen: Das Land soll die besetzten Gebiete abtreten, sich auf die Demilitarisierung einlassen und den Nato-Beitritt aufgeben. Diese Forderungen sind für die Ukraine derzeit jedoch inakzeptabel. Um das angegriffene Land zu unterstützen und Russland doch noch an den Verhandlungstisch zu bringen, wollen die Bündnispartner die Kriegskosten für Russland erhöhen. Zum Beispiel durch Angriffe auf das eigene Kerngebiet.

Ex-Kanzler Scholz hat dies stets abgelehnt. Mit gutem Grund: Er wollte verhindern, dass Deutschland in direkte Konfrontation mit Russland gerät und die Provokation Friedensverhandlungen erschwert. Zumal der Kreml regelmäßig mit dem Einsatz von Atomwaffen drohte. Merz bewertet die Situation anders. Das könnte daran liegen, dass die Diskussion vorerst theoretisch bleibt: Deutsche Waffen in ukrainischem Besitz reichen nicht weit in russisches Gebiet. Das wäre nur beim Taurus-Marschflugkörper der Fall, der wurde aber nach wie vor nicht geliefert. England und Frankreich rüsteten die Ukraine jedoch bereits mit weitreichenden Waffen aus - ohne dass ein Gegenschlag durch Russland erfolgte. (GEA)