Merz trifft Trump: Tanz mit dem Vulkan

REUTLINGEN. 280 Kilometer trennen die Stadt Brilon, den Geburtsort von Friedrich Merz, und Kallstadt an der Weinstraße, von wo die Großeltern Donald Trumps einst nach Amerika auswanderten. Den biederen Sauerländer und den Showman aus Washington trennen Welten – so scheint es. Doch schaut man genauer hin, hat Merz vielleicht die besten Karten aller deutschen Bundeskanzler, die sich mit Trump getroffen haben und mit ihm verhandeln mussten.

Sozialdemokrat Olaf Scholz beispielsweise war Trump per se suspekt. Er quartierte ihn bei dessen Staatsbesuch sogar im Hotel ein, und nicht wie nun Merz im höchst ehrenvollen Blair-House. Angela Merkel fand als erfahrene Staatsfrau nicht einmal auf der Sachebene einen Zugang zum machohaften »Businessman«. Und umgekehrt passte die gebildete Frau in der Machtposition wohl so gar nicht in Trumps Weltbild. Friedrich Merz dürfte Trump da deutlich besser liegen. Zum einen durch Merz' Wirtschaftsvergangenheit wie beispielsweise bei Blackrock. Zum anderen stehen sich der Bundeskanzler und »Mr. President« in Punkten wie Wirtschaftsliberalismus, Migration oder Familienpolitik ziemlich nahe. Merz könnte deshalb, mit einer neuen transatlantischen Männerfreundschaft, Großes bewirken – vielleicht sogar für ganz Europa.

Schlussendlich bleibt das Treffen aber ein Glücksspiel. Denn es kommt darauf an, auf welchen Trump Merz treffen wird. Auf den, der seine deutsche Herkunft betont und deutsche Tugenden lobt. Oder auf den, der himmelschreienden Unsinn verbreitet und sich in jedem Gespräch als großer Sieger aufspielen muss. Bei letzterem wäre Merz wohl nicht davor gefeit, wie andere Staatsgäste, öffentlich brüskiert zu werden.

