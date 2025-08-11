Merz sollte für seinen schwierigen Politspagat mehr Rückhalt bekommen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Sie wollten ihn: den starken Mann im Kanzleramt. Jetzt haben sie ihn und sind wieder nicht zufrieden. Was eigentlich mal eine Symptomatik der Genossen war, scheint jetzt die Union befallen zu haben. Der Bundeskanzler, mit dem die Bürger noch vor seiner Wahl gefremdelt haben, entwickelt sich mit seinem Vorstoß zum Stopp der Waffenlieferungen an Israel bewusst zum Realpolitiker. Damit sammelt er bei der schweigenden Mehrheit im Land, ja sogar bei entfernten politischen Gegnern, wie Linken und Grünen, Sympathien. Im eigenen Haus hagelt es jedoch Kritik. Manche Teile der CDU haben anscheinend noch nicht begriffen, dass sie in der Regierungsverantwortung sind und die Aufgabe haben, das Land wieder zu einen.

Sicher, der Schritt war ein Alleingang von Merz. Doch genau für die Teile von CDU und CSU, die den Alleingang zur Grenzschließung bejubelt haben und weitere mutige Aktionen forderten, ist diese Vorgehensweise jetzt auf einmal nicht mehr en vogue. Anstatt unreflektiert in den Kanon der Entrüstung einzustimmen und sofort die Schärfe in der Debatte hochzufahren, sollten kritische Mandatsträger den Dialog suchen. Diesen bietet der Kanzler sogar explizit und in der Öffentlichkeit an.

Friedrich Merz hat nämlich begriffen, was sich das deutsche Volk von seiner Regierung wünscht. Neben Transparenz sind das eine differenzierte Betrachtung des Nahost-Konflikts und entsprechende Taten. Das heißt, den unbedingten Fortbestand des Staats Israel und die Rückkehr der Geiseln zu fördern und gleichzeitig dessen aktueller Regierung klare Grenzen aufzuzeigen, wenn es um die absichtliche Missachtung von Menschen- und Völkerrecht geht. Merz macht diesen schwierigen Spagat und sollte dafür mehr Rückhalt und weniger Anfeindungen bekommen.

david.drenovak@gea.de