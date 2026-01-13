Merz in Indien: Späte und riskante Wette

Bitte aktivieren Sie Javascript

Jahrzehntelang spielte Indien für deutsche Regierungen eher eine Nebenrolle. Dass Bundeskanzler Friedrich Merz seine erste größere Asienreise ausgerechnet nach Indien unternimmt und damit demonstrativ mit der Tradition seiner Vorgänger bricht, ist deshalb eine Botschaft, keine protokollarische Randnotiz.

Der Besuch beim Premier in dessen Heimatbundesstaat Gujarat, die große Wirtschaftsdelegation im Schlepptau und die in Aussicht stehende U-Boot-Kooperation signalisieren: Deutschland will Indien nicht länger als optionalen Bonus-Partner, sondern als strategische Säule einer über China hinaus diversifizierten Außen- und Wirtschaftspolitik. Das ist vernünftig und zugleich eine riskante Wette. Eine Volkswirtschaft mit über einer Milliarde Menschen, rasant wachsendem Technologiesektor und einem enormen Potenzial an Fachkräften kann helfen, Deutschlands Abhängigkeit von China zu reduzieren und qualifizierte Zuwanderung zu organisieren.

Doch darf nicht vergessen werden: Indien pflegt auch mit Russland eine strategische Partnerschaft, Premier Narendra Modi hat dem Russen Wladimir Putin neulich erst einen ähnlich großen Bahnhof bereitet wie nun Merz. Indien ist auf vielfache Weise auf Moskau angewiesen. Was nichts daran ändert: Wenn sich Deutschland aus seiner China-Fixierung lösen will, führt an Indien kein Weg vorbei. Die Bundesrepublik ist gezwungen, sich außenpolitisch neu aufzustellen.

