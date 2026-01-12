Massenproteste im Iran: Das Regime wackelt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Proteste im Iran eskalieren. Das Regime wackelt und greift wie immer zur Gewalt. Die Menschen im Iran haben das religiöse System der Mullah-Diktatur satt, das auf ständige Konfrontation mit Israel setzt und das Geld in Visionen von einer Atommacht verpulvert. Unfähige Politiker, deren Befähigung fürs Amt vor allem auf vasallenartiger Regimetreue und religiöser Bewährung beruhen, haben den Iran herabgewirtschaftet. Die Menschen haben keine Arbeit, kein Trinkwasser, keine Perspektiven. Das Regime stützt sich auf Schlägertrupps, Armee und Revolutionsgarden, die ein marodes System weiter am Leben erhalten.

Die sehr junge iranische Bevölkerung kennt nur die Auswüchse des schiitischen Systems, welches das Leben der Menschen bis ins Einzelne überwacht und bestimmt. Es beruht auf der islamischen Scharia-Gesetzgebung, einer antidemokratischen, inhumanen, lebensfeindlichen, Frauen unterdrückenden Sammlung von Geboten und Verboten, die mit einer modernen Gesellschaft nichts gemein hat.

Immer wieder gab es im Iran größere Aufstandsbewegungen und Proteste. Stets gelang es dem Regime, sie nieder-zuschlagen und fürchterliche Rache zu üben. Zuletzt waren es die Frauen, die auf die Straße gingen gegen Bevormundung, Kopftuch und Religionswächter. Das ist noch nicht lange her. Damals hatte die Bundesregierung mehr oder weniger geschwiegen. Die damalige Außenministerin Baerbock, die sich als Frontfrau der feministischen deutschen Außenpolitik sah, war sogar im Iran und schwieg anstatt die mutigen Frauen dort zu unterstützen und durch Zu-spruch zu stärken.

Fast sah es so aus, als käme nun wieder nichts. Lange hat es gedauert, aber dann hat der Bundeskanzler vor zwei Tagen – zusammen mit dem französischen Präsidenten und dem britischen Premier – Teheran zum Gewaltverzicht aufgerufen. Immerhin etwas.

politik@gea.de