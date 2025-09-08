Machtprobe in Ungarn: Orbáns Stern im Sinkflug

Bitte aktivieren Sie Javascript

BUDAPEST/REUTLINGEN. Viktor Orbáns Stern sinkt. Ungarns starker Mann und »Enfant terrible« der europäischen Politik schwächelt. Die Gründe dafür liegen bei ihm selbst, aber auch an einer erstarkten Opposition. Es scheint fast so, als hätte ihn sein politischer Instinkt verlassen. Natürlich sollte Orbán nie abgeschrieben werden, aber mit Blick auf die Wahlen im Frühjahr 2026 muss sich seine Fidesz-Partei ernste Sorgen machen.

Rund 300.000 Menschen nahmen an der Budapester Pride Ende Juni teil, die Orbán als harter Rechtskonservativer unbedingt verhindern wollte. Doch daraus wurde stattdessen eine Machtdemonstration, wie es sie in Ungarn schon seit Jahrzehnten nicht mehr gab – und das ausgerechnet gegen Orbán, der bislang alles im Griff zu haben schien. Alle seine Einschüchterungen, Verbote, das Gesetz gegen LGBTIQ+-Demonstrationen sowie Drohungen und der Einsatz von Gesichtsscannern hatten die Menschen nicht einschüchtern können. Das war nicht nur eine Pride-Parade, sondern der Widerstand von Unzufriedenen aus allen Gesellschaftsschichten und der ungarischen Opposition. Die Massendemo in der Hauptstadt war der offensichtliche Beleg dafür, dass sich in Ungarn etwas grundlegend ändert.

Orbáns »Bauernhof«

Die Machtprobe geht weiter. Die Polizei hat nun in Pécs (Fünfkirchen) in Südungarn eine für den 4. Oktober geplante Pride-Parade verboten. Prompt kündigten die Organisatoren, der Verein Diverse Youth Network, an, dass sie sich nicht daran halten werden: »Wir lassen uns nicht zum Schweigen bringen.« Die Frage ist nun, ob Orbán dieses Mal das Verbot mit Gewalt durchsetzen lassen will.

Seit Tagen kursieren im Internet Fotos und Handy-Filme von Orbáns »Bauernhof«, die die Ungarn geschockt haben. Denn der angebliche ländliche Hof ist in Wahrheit der luxuriöse Familiensitz der Familie – ein mehrflügeliger pompöser Palast mit weitläufigen Gärten, Pools, Palmengarten und Menagerien.

Er liegt abgeschottet hinter Mauern in Hatvanpuszta nahe Orbáns Heimatdorf Felcsút, das mit viel Geld für ein Stadion, einen künstlichen See und Luxusbauten, vermeintlich auch mit EU-Geldern, aufgepeppt wurde. Orbáns Schlossanlage scheint der sichtbare Beleg für Machtmissbrauch, Vetternwirtschaft, Korruption und die offenbar hemmungslose Bereicherung des Familienclans. Die Empörung in Ungarn ist groß. Auch Orbán selbst scheint sichtlich geschockt wegen der heimlich aufgenommenen Videos und Fotos des Abgeordneten Akos Hadhazy und seiner französischen TV-Begleitung.

Hadhazy ist bekannt dafür, Korruptionsvorwürfen aller Art nachzugehen. Jedenfalls scheint der Regierungschef nun in Erklärungsnot und die Kunde vom Palast des »Sonnenkönigs« dürfte diesem Orbán im Wahlkampf schwer schaden. Es wäre allerdings ein schwerer Fehler, den ebenso begnadeten wie gerissenen Wahlkämpfer Orbán zu unterschätzen.

Zeichen von Angst und Auflösung

Die Pride-Demo und Orbáns Versailles sind aber nur Mosaiksteine. Denn der eigentliche Grund für das alarmierende Absacken der rechtskonservativen Orbán-Partei Fidesz in Umfragen ist der hoffnungsvolle Oppositionspolitiker Péter Magyar mit seiner vor Kurzem noch so gut wie unbekannten Partei Tisza. Orbáns großer Vorteil war bislang die Schwäche der zerstrittenen Opposition, die keinen ebenbürtigen Gegner oder ein aussichtsreiches Parteienbündnis zustande brachte. Mit dem jugendlich auftretenden 44-jährigen Budapester Rechtsanwalt ändert sich das. Magyar ist laut Umfragen der beliebteste ungarische Politiker. Er kündigte an, im Fall eines Regierungswechsels sofort eine Untersuchung über das Vermögen von Orban und seiner Familie einzuleiten.

In der Fidesz gibt es Zeichen von Angst und Auflösung. Das verunsichert auch Orbán, dessen Selbstbewusstsein unbegrenzt schien. Aber das Ausbleiben von EU-Geldern, dass er mit seinem Veto-Kurs in Brüssel provozierte, wird das unter einer schlechter Wirtschaftsentwicklung leidende Land noch mehr weh tun. Die Gelder aus Brüssel halfen ihm, seine autoritäre Herrschaft und sein Patronagesystem aufzubauen.

Orbán ist mit vielen Vorhaben gescheitert. Er wollte die Geburtenrate anheben, doch die Maßnahmen konnten die Abwärtstendenz nicht umkehren. Korruptionsvorwürfe und Skandale in der Regierung begleiteten die letzten Jahre. Doch allen ist klar, dass er alles versuchen wird, um erneut zu gewinnen – schließlich wird er im Wahljahr erst 63 Jahre alt. Desinformationskampagnen und Fake News gehören zu seinem normalen Wahlkampf-Repertoire. Auch dass er den Teufel ungeheurer Steuererhöhungen bei einem Sieg der Opposition an die Wand malt, ist nicht neu. Orbán inszenierte sich immer als Retter vor angeblichen Bedrohungen. Spätestens mit seinem »Bauernhof« hat der studierte Jurist allerdings das Image des selbstlosen Anwalts der Armen verspielt. Viele haben keine Lust mehr auf das System Orbán.

Deswegen könnte die Fidesz – wie schon 2021 – zum Mittel überraschender Wahlgesetzänderungen greifen. Dass Orbán allerdings wie Präsident Erdogan in der Türkei seinen stärksten Konkurrenten einfach verhaften lassen wird, wird er wohl nicht wagen, insbesondere nach der Massendemonstration im Juni. Sie hat signalisiert, dass die Ungarn solches nicht hinnehmen werden. Das Volk hat ungestraft Widerstand geleistet. Der Nimbus des Unbesiegbaren ist zerstört.

Péter Magyar und die Theiß-Flut

Tisza, die neue Partei um den ehemaligen Fidesz-Anhänger Péter Magyar, übt sich mit Erfolg als Volkspartei, die im städtischen wie ländlichen Bereich und auch bei national-populistischen Wählern Stimmen einfängt. Tisza war nur wenige Jahre zuvor gegründet worden. Auf Landesebene hatte sie aber keine Rolle gespielt. Magyar ergriff die Chance und ließ die PR-Maschine anlaufen. Mit seiner Bewegung »Steht auf, Ungarn!« trifft er den Nerv der Unzufriedenen und Enttäuschten. Der oft im weißen Hemd auftretende Politiker mobilisiert schnell mal 100.000 Menschen zu einer Kundgebung und möchte ein neues, souveränes, modernes und europäisches Ungarn bauen und ruft dazu auf, das System Orbán abzuschütteln: »Wir wollen unsere Heimat zurück«.

Geschickt nutzte er den Parteinamen, der eine Abkürzung ist für »Respekt und Freiheit« (Tisztelet és Szabadság). Gleichzeitig ist Tisza auch der Name des ungarischen Flusses Theiß. Die Theiß ist für die Ungarn ein mystischer Fluss, der in der Kultur und als Nationalsymbol von großer Bedeutung ist. Darauf spielt Magyars von Trommeln begleiteter Wahlslogan an: Die Theiß-Flut kommt. Bei den Europawahlen im Juni vor einem Jahr holte Tisza auf Anhieb knapp 30 Prozent und Magyar wurde Abgeordneter im Europaparlament. (GEA)