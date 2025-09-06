Krankenversicherung: Keine Zeit zu verlieren

Bitte aktivieren Sie Javascript

Dass die Kosten bei den Krankenkassen permanent steigen, ist keine Neuigkeit. Dennoch: Das Ausmaß ist so rasant wie erschreckend. Im ersten Halbjahr 2025 lagen die Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) knapp acht Prozent höher als im Vorjahreszeitraum – bei einem Rekordwert von 166,1 Milliarden Euro. Die Haupttreiber bleiben steigende Kosten in den Kliniken, wobei besonders Krankenhausbehandlungen mit knapp zehn Prozent Kostenanstieg hervorstechen. Gleichzeitig macht der GKV-Spitzenverband klar, dass neue Überschüsse keineswegs für Entlastung sorgen, sondern erforderlich sind, um Mindestreserven wieder aufzufüllen, nachdem jahrelang Rücklagen abgebaut wurden.

Die Warnung ist deutlich: »So kann es nicht weitergehen, solche Steigerungs-raten hält kein Gesundheitssystem der Welt auf Dauer aus.« Ein Ausgabenmoratorium und tiefgreifende Reformen seien unumgänglich, um die Kassen wieder auf ein stabiles Fundament zu stellen und die Versicherten nicht weiter zu belasten. Doch das würde die grundlegenden Probleme nicht lösen, sondern die GKV-Versicherten zusätzlich belasten. Was also ist zu tun? Die neue Gesundheitsministerin, Nina Warken, bleibt in der Debatte blass. Erst einmal soll sich eine Kommission des Problems annehmen. Und bis 2027 Ideen vorlegen. Doch mit jedem Monat wird deutlicher: So viel Zeit bleibt nicht.

Warken muss die Reformdebatte endlich vorantreiben. So müssen der Patientenfluss besser gesteuert, die Zahl der Doppel- und Mehrfachuntersuchungen reduziert, die Spezialisierung im stationären Bereich forciert und die Digitalisierung vorangetrieben werden.

