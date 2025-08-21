Kontaktgebühr: Eine alte Idee aus einem alten Hut

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Man muss sich schon fragen, was aus der guten, alten politischen Sommerpause geworden ist. Zumindest einmal im Jahr schien der Diskurs um Gesetzesvorhaben, wirtschaftliche und soziale Marschrichtung für wenige Wochen ausgesetzt zu sein. Dass es heuer wohl etwas turbulenter zugehen würde, kündigte schon der Abschluss der parlamentarischen Praxis mit der gescheiterten Richterwahl im Bundestag an. Neben wichtigen internationalen Themen, wie Gaza- und Ukraine-Krieg, in denen Kanzler und Minister gefordert sind, scheinen sich manche Politiker und Branchen aber um ihre Bedeutung und ihre Popularität sorgen zu machen.

Während die einen Debatten um Kürzungen beim Bürgergeld anfeuern, fordern die anderen mal wieder eine Reichensteuer. Aus dieser sozial-explosiven Gemengelage versuchen nun die Dritten Profit zu schlangen und kommen mit dem Uralt-Konzept Kontaktgebühr ums Eck. Ob Politik, Branchen- oder sonstige Interessenverbände, manchmal könnte man meinen, diese glauben, dass sie nur genügend Anläufe brauchen, um ihre Wunschänderungen gegen jede Vernunft oder ohne politische Mehrheiten durchzusetzen.

Zur von den Arbeitgeberverbänden angestrebten Kontaktgebühr bleibt deswegen nur zu sagen, was von diversen Kritikern schon mehrfach geäußert wurde. Sie benachteiligt chronisch Kranke, finanziell Schlechtergestellte, kann für manche schwere gesundheitliche Folgen haben und eine besser Patientenlenkung ist mehr als fraglich. Deshalb ist sie bisher nicht umgesetzt worden und sollte das auch künftig nicht. Wenn die Sommerpause schon politisiert wird, dann doch bitte mit dringenden Aufgaben oder sinnvollen Lösungsvorschlägen.

