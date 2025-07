Konflikt Thailand und Kambodscha: Thailands Militär zieht die Fäden

Die Kämpfe waren am Donnerstag ausgebrochen.

Immer wieder spielen Thailand und Kambodscha wegen eines kleinen Areals mit einer Tempelanlage mit dem Feuer. Gleich anschließend ver-suchen sie dann Schlimmeres zu ver- hindern, doch der Stolz der Militärs bestimmt den Gang der Dinge. Allerdings müssten sich beide Seiten auch über die enormen wirtschaftlichen Folgen eines Krieges im Klaren sein. Kambodscha gehört mit Laos zum Armenhaus Südostasiens und ist extrem abhängig von China, dem es sich auf Gedeih’ und Verderb’ ausgeliefert hat. Thailand selbst geht es wirtschaftlich nicht mehr rosig.

Die thailändische Premierministerin Shinawatra wollte das alles offensichtlich nicht, aber in Thailand befindet sich das Militär in einer sehr starken Position, und der nächste Putsch könnte schnell drohen. Militär und Opposition haben mit der Suspendierung der Regierungschefin sogar eine Regierungskrise heraufbeschworen. Der geschäftsführende thailändische Premier heizt die Atmosphäre noch an und behauptet, Thailand drohe eine Invasion.

In dem Konflikt geht es um Stolz, Ehre und Patriotismus. Das thailändische Militär hat es bis heute nicht verkraftet, dass das winzige Areal vom Internationalen Gerichtshof Kambodscha zugestanden wurde. Doch im Hintergrund geht es bei dem Kräftemessen auch um Öl- und Gasfelder im Golf von Thailand.

Tatsächlich müssten sich die Kontrahenten – vielleicht im Rahmen der ASEAN-Organisation – endlich zusammensetzen und eine Lösung ausloten, mit der beide Seiten leben können. Dazu muss sich allerdings erst einmal die innenpolitische Lage in Thailand wieder beruhigen. Der Ball zu Deeskalation liegt ganz eindeutig in Bangkok.

