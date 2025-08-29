Koalitionsklausur: Ihr müsst das hinkriegen

SPD-Chef und Finanzminister Lars Klingbeil (links) und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) müssen wohl noch ein wenig die Köpfe zusammenstecken, bevor sie zu einer Einigung gelangen.

Das Treffen der schwarz-roten Koalitionsspitzen am Main ist mehr als der Versuch einer Harmonieshow nach einem holprigen Start. Es ist der Test, ob Union und SPD in der Lage sind, eine neue, belastbare Regierungsatmosphäre zu schaffen. Dazu ist kein ominöser »Geist von Würzburg« nötig, sondern die nüchterne Erkenntnis, dass die Koalitionäre zum Erfolg verdammt sind. Die Passanten aus Mecklenburg-Vorpommern, die SPD-Fraktionschef Matthias Miersch gestern zitiert hat, haben es auf den Punkt gebracht: »Ihr müsst das hinkriegen.«

Die vergangenen Monate haben gezeigt, woran es Schwarz-Rot am meisten mangelt: Kommunikation und Organisation. Kanzler Friedrich Merz wurde erst im zweiten Anlauf gewählt, eine wichtige Verfassungsrichterwahl scheiterte, und über zentrale Themen wie Steuern und den Sozialstaat wird gestritten. Die Fraktionschefs Jens Spahn und Miersch reden von Teambuilding, um das es in Würzburg gehe, und betonen das Ziel gegenseitigen Vertrauens. Doch noch ist das Tagesgeschäft geprägt von Abstimmungsproblemen, Machtfragen und tiefem Misstrauen.

Dabei steht der eigentliche Kraftakt noch bevor: wenn es im Herbst um den Haushalt und den Sozialstaat geht. Da helfen keine Geister, sondern Kompromissbereitschaft und der gemeinsame Wille, Probleme anzugehen und das Land auf ein solides wirtschaftliches Fundament zu stellen, ohne seine sozialen Errungenschaften preiszugeben. Wenngleich klar ist: Ohne unpopuläre Maßnahmen geht es nicht.

