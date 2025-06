Koalitionsbruch in den Niederlanden: Radikaler Offenbarungseid

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Geert Wilders versprach, wie alle Neurechten in Europa, vor der Wahl viel. Gehalten hat er wenig bis nichts. Er sorgte mit seiner Blockadehaltung im gut einjährigen Regierungsexperiment der Niederlande vor allem für Stillstand und schlussendlich für das Scheitern einer zum Scheitern verurteilten politischen Zwangsehe. Ein Ergebnis, das viele schon prophezeiten und schlussendlich nicht überrascht.

Der genaue Blick zum Nachbarn im Nordosten lohnt dennoch. Offenbart er doch wieder einmal zwei einfache und wichtige Wahrheiten. Einerseits zeigt die Regierungskrise der Niederländer, dass eine Regierungsbeteiligung von Rechtspopulisten nicht zu belastbaren Lösungen und zu Stabilität führt. Andererseits ist die Diskussion um Zuwanderung das Einzige, was diese dorthin bringt – nur deshalb ist Wilders im Asylstreit jetzt bis zum Äußersten gegangen.

Wie in den Niederlanden ist in vielen europäischen Staaten die Migrationsdebatte ein zentrales Thema. Die Politik sollte endlich zu dem Schluss kommen, dass für die Zuwanderung schnellstmöglich belastbare Rahmenbedingungen geschaffen werden, die in unsere Zeit passen. Mit nationalen Alleingängen ist dies aber nicht zu erreichen. Deshalb sollte die EU das Thema eilig angehen und rechtssicher lösen. Denn mit modernen Migrations- und Asylgesetzen eint Brüssel nicht nur ihre Mitgliedsstaaten, sie schlägt ihren radikalen Gegnern ihr schärfstes Schwert aus der Hand und stellt das teilweise verlorene Vertrauen in die Demokratie wieder her.

david.drenovak@gea.de