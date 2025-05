Koalition: Operation gute Laune

Bitte aktivieren Sie Javascript

Tempo, Tempo, Tempo, versprechen die Koalitionäre. Die Neue Deutsche Welle lässt grüßen: »Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt.« Doch wird die schwarz-rote Regierung auch eine Wachstumswelle am Standort Deutschland lostreten? Nach dem ersten Koalitionsausschuss unter Führung von Kanzler Merz herrscht jedenfalls Optimismus: Wirtschaftsverbände und Gewerkschaften sind voll des Lobes und fordern – was sonst? – Tempo.

Die Ausgangslage ist nicht schlecht. Union und SPD wissen: Sollte ihre Koalition sich ebenso wie die Ampel im Gezänk verhaken: Die Quittung der Wähler würde, im wahrsten Sinne, extrem ausfallen. Aus dem Sondervermögen soll bald Geld in Infrastrukturprojekte fließen, Superabschreibungen sollen Unternehmen Investitionen erleichtern und die Senkung der Strompreise soll einen der größten deutschen Wettbewerbsnachteile verringern.

Auch für die Bürger findet sich etwas aus dem Merz-Bauchladen, darunter eine höhere Pendler-Pauschale und die Rückkehr zur reduzierten Mehrwertsteuer in der Gastronomie. Das Ziel ist klar: Nach dem Ampel-Frust soll ein Feuerwerk der guten Laune gezündet werden. Doch die Wirtschaftsweise Veronika Grimm schüttet Wasser in die schwarz-rote Cuvée. Und das zu Recht.

Denn statt das Geld für Gastro, Bauern-Diesel und Mütterrente rauszuhauen, sollten lieber schnell Reformen von Rente und Pflegeversicherung in Angriff genommen werden. Mit Maßnahmen, die alles andere als populär sind. Also doch wieder für schlechte Stimmung sorgen? Je länger die Politik wartet, desto schmerzhafter werden die Einschnitte eines Tages sein müssen.

