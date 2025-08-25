Kündigungen bei Cellforce in K'furt: Wirtschaftlicher Kurzschluss mit Folgen

REUTLINGEN. Porsche, eine Marke, die alleine bei ihrer Erwähnung Autoliebhaber auf der ganzen Welt zum Schwärmen bringt, eines der Aushängeschilder der deutschen Automobilindustrie. Driven by Dreams so der Slogan des Unternehmens, das nicht nur die Träume seiner Kunden erfüllen will, sondern auch der Mitarbeiter. Mit der Massenentlassung in Kirchentellinsfurt ruiniert der Autobauer nicht nur sein technisches Ansehen. Er wird zum Albtraum für hoch qualifizierte Fachkräfte.

Sicher könnte jetzt damit argumentiert werden, dass bei mehr als 42.000 Mitarbeitern weltweit die rund 200, welche in Kirchentellinsfurt gehen müssen, nicht so wirklich ins Gewicht fallen. Sicherlich kann betont werden, dass die Batteriesparte anderswo fortgeführt wird. Und sicherlich kann für jede wirtschaftliche Schieflage, die schwierige Situation am Weltmarkt oder die technische Transformation in der Branche verantwortlich gemacht werden. Doch wie Porsche das einstige Prestigeprojekt nun abwickelt, ist einfach nur schäbig.

Das Ende von Cellforce zeigt, dass selbst bei traditionsreichen Familienunternehmen die Ethik lange der Profitgier gewichen ist. Es zeigt, dass Fördergelder und kommunales Engagement gerne genommen werden. Es zeigt aber auch, dass selbst große Unternehmen keine Verantwortung mehr für eine Region, Arbeitsplätze oder die Menschen, die sie ausfüllen, übernehmen. Dass auch nur überlegt wurde, Stellen in einem 700 Kilometer entfernten Standort anzubieten, ist an Dreistigkeit nicht zu überbieten. Wenn Porsche das nächste Mal über Fachkräftemangel klagt, sollte den Verantwortlichen ein Wort durch den Kopf schießen: Cellforce!

