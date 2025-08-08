Israel-Waffenstopp: Die Grenzen der Staatsraison

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Lange hat Friedrich Merz der Kriegseskalation Benjamin Netanjahus zugesehen, doch jetzt reagiert der Bundeskanzler. Er stoppt alle Export von Waffen nach Israel, die im Gazakrieg verwendet werden können. Es ist eine Zeitenwende im Verhältnis Deutschlands zu Israel, dessen Sicherheit Angela Merkel zur Staatsraison erklärt hat. Die Bundesregierung macht mit diesem Schritt deutlich, dass sie nicht gewillt ist, in blinder Gefolgschaft alles mitzumachen, was Netanjahu von seinen rechtsextremen Koalitionspartnern eingeflüstert bekommt.

Der Schritt des Bundeskanzlers hat vor allem eine hohe symbolische Bedeutung. Für seine Kriegsführung in Gaza ist Israel nicht auf einen Nachschub an deutschen Waffen angewiesen. Das Vorhaben Netanjahus den Gazastreifen vollständig zu erobern und zu besetzen, könnte nur US-Präsident Donald Trump stoppen, indem er sich dem Vorgehen der Bundesregierung anschließt. Doch das ist vorerst nicht zu erwarten.

Merz gewinnt durch den Waffenstopp außenpolitisches Profil und gleichermaßen innenpolitische Sympathien. In Deutschland dürfte die Entscheidung des Bundeskanzlers zu einer Befriedung von Konflikten führen. Für viele Deutsche, die sich nach dem Hamas-Überfall mit Israel solidarisch zeigten, war die Art der Kriegsführung Netanjahus nicht mehr akzeptabel. All das ist wichtig, in einer Zeit der globalen Herausforderungen durch die stetig wachsende Zahl der Konfliktherde. Merz nähert sich mit seiner Entscheidung auch wieder an den wichtigsten Bündnispartner Frankreich an, der kürzlich mit seiner Ankündigung der Anerkennung Palästinas auf Distanz zu Israel ging. Würde sich Merz Macron anschließen, wäre das die nächste Stufe im Bruch mit Netanjahu.

