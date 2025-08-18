IGeL-Leistungen: Jeder muss selbst entscheiden, was ihm seine Gesundheit wert ist

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Auf Nummer sicher gehen oder den Geldbeutel schonen? IGeL-Leistungen sind für viele Patienten eine Gewissensfrage. Mehrere Milliarden Euro pro Jahr geben gesetzlich Versicherte in Deutschland dafür aus. Denn sie versprechen zusätzlichen Gesundheitsschutz, doch ihr Nutzen ist umstritten. Und nicht jeder Wortmeldung ist zu trauen, denn die Verbände vertreten eigene Interessen.

Die gesetzlichen Krankenkassen versichern, dass sie medizinisch notwendige Untersuchungen und Behandlungen übernehmen. Im Umkehrschluss heißt das: Was nicht bezahlt wird, das ist überflüssig. Und tatsächlich kann die Zahnreinigung als Wellness-Kur durchgehen. Ist der Effekt von Homöopathie nicht wissenschaftlich belegt. Und löst die Suche nach Krebs-Biomarkern teils Fehlalarm mit unsinnigen Folgeuntersuchungen aus. Derlei überflüssige Kosten will man der gesetzlichen Krankenkasse und ihren Versicherten nicht zusätzlich aufbürden - zumal die Beiträge schon jetzt jedes Jahr steigen.

Wer IGeL-Leistungen als Geschäft mit der Angst abtut, der macht es sich aber zu leicht. Denn neue, innovative Anwendungen stehen meist noch nicht im Leistungskatalog. Und für Früherkennung investieren viele Menschen lieber zu viel als zu wenig. Auch können Reiseimpfungen und Paartherapien durchaus der physischen und psychischen Gesundheit dienen. Das verstärkt zwar die Zwei-Klassen-Medizin, aber die gibt es mit der Privatversicherung ohnehin schon. Letztlich muss jeder für sich selbst entscheiden, was ihm seine Gesundheit wert ist - und sich im Zweifel bei seriösen Quellen über Nutzen und Nachteil bestimmter Angebote informieren. (GEA)

