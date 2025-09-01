Ideen aus dem Südosten der Republik

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Einmal mehr hat das außerparlamentarische Kreativzentrum aus Bayern sich mit einem Gesetzesvorschlag in die Aufmerksamkeit der Medien und des Bundestags gespielt. Marcus Söder will die Erbschaftssteuer nicht anpassen, nein, er will sie gleich ganz revolutionieren. Dass die Abgabe überarbeitet gehört, ist richtig, aber nicht so, wie er sich das vorstellt. Die Einwürfe Söders werden mittlerweile immer berechenbarer, und sein Streben nach Beachtung wirkt langsam aber sicher ermüdend.

Auf den ersten Blick scheint der Vorstoß legitim: Wenn die Länder das Geld schon eintreiben und behalten, warum können sie nicht gleich über die Höhe der Abgabe bestimmen? Die Antwort ist so einfach wie die Frage: Weil ärmere Bundesländer, die auf die Einnahmen angewiesen sind, benachteiligt würden. Doch das Solidaritätsprinzip scheint dem Herrn des Freistaats schon lange abhandengekommen zu sein. So torpediert er mittlerweile fast jede Gesetzesänderung, die dem südöstlichsten Bundesland auch nur rein hypothetisch einen Vorteil aberkennen könnte, mit dem Zwischenruf: »Länderfinanzausgleich!«

Die Idee zur Erbschaftssteuer wirkt konstruiert, verfängt jedoch, wie viele ihrer Vorläufer, weil sie oberflächlich, einfach ist und passend oder unpassend in eine aktuelle Diskussion eingeworfen wird. In der Sache sind Söders Ideen aber immer unrealistisch. Sie bergen also nie die Gefahr, dass er einen konkreten Lösungsansatz formulieren müsste. Söders Handeln ist das Gebaren des alten bayerischen Löwens, das viele Amtsvorgänger gezeigt haben. Im Bestreben, nicht in der politischen Bedeutungslosigkeit zu versinken, brüllt Söder bei jeder Kleinigkeit und springt durch jeden Reifen des Social-Media-Zirkus - traurig, für einen Politiker, der eigentlich soviel mehr bewegen könnte.

