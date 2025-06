Hitzebelastung: Es wird unangenehmer

Wenn es heiß wird in den Großstädten, rächen sich Beton und fehlendes Grün. Vor allem in Mannheim staut sich die Hitze. (Archivbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) ist für viele Politiker und Bürger ein rotes Tuch: Sie ist unbequem und treibt Entscheidungsträger mit ihren Klagen vor sich her. Nicht selten schießt sie über das Ziel hinaus und ignoriert die negativen Folgen, die die Umsetzung ihrer Forderungen für die Akzeptanz des Klimaschutzes haben könnte. Zu Recht aber macht der Verein mit seinem Hitze-Check auf ein Problem aufmerksam, das in diesen Tagen viele Bürger am eigenen Leib zu spüren bekommen.

Der Sommer hat Fahrt aufgenommen. Besonders für ältere und geschwächte Menschen oder Kinder wird die Hitze zu einer Belastung, mitunter zur Gefahr. In vielen Innenstädten wird es an heißen Tagen schnell unerträglich. Und solche Tage häufen sich. Schon heute sterben in jedem Sommer mehrere Tausend Menschen durch die Wärmebelastung. 12 Millionen Menschen sind laut DUH an ihrem Wohnort extremer Hitze ausgesetzt.

Die Forderung, den Hitzeschutz in den Städten zu verbessern, ist deshalb berechtigt. Mehr Bäume werden gebraucht, die Schatten spenden, Gewässer, die die Temperatur senken, heller Asphalt, der die Hitze nicht reflektiert. Es gibt viele Möglichkeiten, Heißzeiten in den Städten erträglicher zu machen. Sie sollten sich aus eigenem Interesse darum bemühen. Dabei brauchen sie finanzielle Unterstützung. Damit wäre schon viel gewonnen. Auch ohne neue Vorgaben des Bundes, die die Umwelthilfe fordert.

politik@gea.de