Die Ampel-Regierung wird es in diesem Jahr nicht mehr schaffen, einen Haushalt für das kommende auf den Weg zu bringen. Eine krachende Niederlage für Olaf Scholz, der immer noch so tut, als sei alles in bester Ordnung, kommentiert GEA-Politikredakteurin Karin Kiefhaber.

Die Ampel-Koalitionäre, allen voran Finanzminister Lindner (vorne) und Kanzler Scholz (hinten rechts), haben keinen verfassungskonformen Haushalt für 2024 vorgelegt. Foto: Kay Nietfeld/dpa Die Ampel-Koalitionäre, allen voran Finanzminister Lindner (vorne) und Kanzler Scholz (hinten rechts), haben keinen verfassungskonformen Haushalt für 2024 vorgelegt. Foto: Kay Nietfeld/dpa

