Haushalt: Klingbeil und das Prinzip Hoffnung

Finanzminister Klingbeil bringt den Haushalt in den Bundestag ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wir gehen verantwortungsvoll mit dem Geld der Bürger um", hat Finanzminister Lars Klingbeil gestern bei der Vorlage seines Haushalts beteuert. Er hat sich als Garant für finanzpolitische Stabilität inszeniert und als derjenige, der nun großen Investitions-Booster zündet. Und schon bald wird alles besser in Deutschland? Klingbeils Auftritt war ganz schön unverfroren.

Es fängt schon damit an, dass die Spielräume durch die Lockerung der Schuldenbremse entgegen den Beteuerungen – Stichwort Mütterrente – dazu genutzt werden, die Sozialpolitik auszuweiten und Klientelpolitik zu betreiben. Viel wurde in den vergangenen Wochen über Strukturreformen und Einsparungen gesprochen. Davon ist kaum mehr die Rede. Es wird Geld verteilt, etwa an die Krankenversicherung und die Rentenkassen, doch nicht einmal bei der teuren und im demografischen Wandel fatalen »Rente mit 63« wird der Rotstift angesetzt. Und selbst beim Bürgergeld soll plötzlich nicht mehr gespart werden.

Schwarz-Rot fährt einen gefährlichen Schulden-Kurs, der zu einem gewaltigen Problem werden kann. Denn Regierung und Koalition gehen eine Wette ein: Ihr Haushalt mit riesigen Lücken vor allem nach 2027 sind nur dann halbwegs tragfähig, wenn die Wirtschaft ordentlich anspringt. Ob nun wirklich das große Investitionsfeuerwerk abgebrannt wird, auf das Klingbeil und Bundeskanzler Friedrich Merz setzen, ist ungewiss. Sie setzen auf das Prinzip Hoffnung.

politik@gea.de