Haftstrafe für Ex-Präsident Bolsonaro: Das brasilianische Dilemma

Brasiliens Richter haben ein historisches Urteil gefällt: Sie verurteilten Ex-Präsident Jair Bolsonaro wegen versuchten Staatsstreichs zu 27 Jahren Haft. Die Botschaft: Angriffe auf das demokratische System werden nicht geduldet.

Der Richterspruch wird die brasilianische Gesellschaft aber nicht befrieden. Dafür sorgt schon Bolsonaros Nachfolger Luiz Inácio Lula da Silva. Die Ikone der linken Internationale ist das politische Gegenteil seines Vorgängers. Der Populist geht auf Distanz zum Westen und wirft sich China an den Hals. Seit Jahren steht er unter Korruptionsverdacht.

Ob der brasilianische Rechtsstaat wirklich funktioniert, entscheidet sich auch daran, ob die Justiz ähnlich entschlossen gegen Rechtsverstöße des linken Lagers vorgeht. Überhaupt, die Lager: Es stehen sich zwei unversöhnliche Blöcke gegenüber. Das brasilianische Dilemma: Das Land verfügt kaum über eine politische Mitte, die für Ausgleich, Verständigung und Kompromisse steht. Davon aber lebt eine stabile Demokratie.

