Höhere Sozialbeiträge für Gutverdiener: Was die Pläne von Bärbel Bas bedeuten

BERLIN. Steuererhöhungen zur Finanzierung von Renten-, Kranken- oder Pflegeversicherung schließt Bundeskanzler Friedrich Merz bisher aus. Trotzdem werden Millionen von Beschäftigten und ihre Arbeitgeber im kommenden Jahr deutlich mehr an die Sozialkassen abführen müssen. Sowohl in der Renten- als auch in der Krankenversicherung sollen die Einkommensgrenzen, bis zu denen Beiträge fällig sind, deutlich angehoben werden. Unklar ist noch, was für die Pflege gelten soll.

Sozialministerin Bärbel Bas will die Beitragsbemessungsgrenzen anheben. Was verbirgt sich hinter diesem sperrigen Begriff?

In der Rentenversicherung gilt im Moment eine Grenze von 8.050 Euro monatlich. Das heißt: Auf jeden Euro, den ein Beschäftigter verdient, zahlen er selbst und sein Arbeitgeber bis zu dieser Einkommensgrenze Rentenbeiträge – zusammen 18,6 Prozent. Jeder Euro darüber ist zwar weiter steuerpflichtig, aber beitragsfrei. In der gesetzlichen Krankenversicherung liegt die Bemessungsgrenze im Moment bei 5.512,50 Euro. Nun sollen beide Grenzen angehoben werden – in der Rentenversicherung um 400 Euro auf 8.450 Euro und in der Krankenversicherung um 300 Euro auf 5.812,50 Euro. Das heißt: Gut-, Besser- und Spitzenverdiener zahlen künftig mehr.

Was bedeutet das in Euro und Cent?

Ein Angestellter, der beispielsweise 8.500 Euro brutto verdient, hat bisher jeden Monat 748 Euro in die Rentenkasse einbezahlt, sein Arbeitgeber noch einmal so viel. Künftig müssen beide jeweils 785 Euro abführen. In der Krankenversicherung würde die Erhöhung bei einem Beitragssatz von 17,1 Prozent für den gleichen Versicherten gut 25 Euro im Monat für ihn selbst und noch einmal 25 Euro für seinen Arbeitgeber ausmachen. Außerdem will die Sozialministerin die Einkommensgrenze anheben, ab der gesetzlich Versicherte in die private Krankenversicherung wechseln können. Sie soll von 6.150 auf 6.500 Euro monatlich steigen.

Muss das sein – und wie viele Versicherte betrifft die Erhöhung?

Die Beitragsbemessungsgrenze richtet sich nach der allgemeinen Lohnentwicklung. Steigen die Löhne, steigen auch die Einkommensgrenzen in der Sozialversicherung. Das Problem dabei: Die einschlägige Verordnung orientiert sich an den Bruttolöhnen, die im vergangenen Jahr in Deutschland um durchschnittlich 5,1 Prozent gestiegen sind. Die Reallöhne nach Abzug der Inflation sind allerdings nur um 3,1 Prozent gestiegen. In der Rentenversicherung hatten im Jahr 2022, neuere Zahlen liegen bislang nicht vor, etwa 1,6 Millionen Menschen Gehälter über der Bemessungsgrenze. Berücksichtigt man die Lohn- und Gehaltserhöhungen der vergangenen drei Jahre, dürften es inzwischen annähernd zwei Millionen sein. Bei den Krankenkassen betrifft die Erhöhung der Bemessungsgrenze etwa 1,5 Millionen gesetzlich Versicherte.

Welche Auswirkungen hat die Erhöhung in der Praxis?

Sie bringt den Sozialkassen zusätzliche Einnahmen, verteuert aber mitten in einer Rezession den Faktor Arbeit. Steffen Kampeter, der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände, hat bereits im Juni vor einem solchen Schritt gewarnt: »Die Beitragsbemessungsgrenze anzuheben, käme einer satten Steuererhöhung auf Arbeit gleich.« Eine Erhöhung treffe vor allem Facharbeiter und Selbstständige, sekundiert der Präsident des Bundes der Steuerzahler, Reiner Holznagel, in der Bild-Zeitung. »Statt immer nur Grenzen hochzuschrauben, braucht es endlich Einsparungen bei den Sozialleistungen.« Die Idee von Bas sei Bullshit, sagt er in Anspielung auf ein Zitat der SPD-Politikerin. In der SPD allerdings gibt es auch Stimmen, die eine Erhöhung der Einkommensgrenze in der Krankenversicherung auf das Niveau der Rentenversicherung fordern – das wären 2.500 Euro mehr pro Monat. (GEA)